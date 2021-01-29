Binlerce arıyı kolunda taşıyor! Nedenine inanamayacaksınız

Kolunda binlerce arıyla yürüyen adamın videosu izleyenleri şok etti. Görüntüler Reddit’te paylaşıldı.

Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen görüntülerde kameraman adama neden arı tarafından sokulmadığını soruyor. Adamın yanıtı ise oldukça basit “Sahiplerini tanıyorlar”. Arıların bal verip vermediği sorusunu ise arıların sahibi “Hayır, onları şimdi bir kutuya koyacağım” cevabını verdi.

"KRALİÇE ARI AVUCUMUN İÇİNDE"

Kameraman tarafından yöneltilen“Kraliçe arı da elinizde mi, çünkü diğer arılar onu takip eder” sorusuna, adam “Evet, avucumun içinde” cevabını verdi.

Birçok Reddit kullanıcısı adamın arıları neden böyle bir yöntemle taşımayı tercih ettiğini merak etti. Bir Reddit kullanıcısı “yeni bir kraliçe arı varsa ve yeni bir kovan oluşturmak için bir önceki koloniden parça alındığında arılar hemen oraya doluşur. Görüntülerde arıcı genç adam kesinlikle korkutucu görünüyor; ancak durum en yüksek seviyede sakinlik içinde. Kraliçe arı kendini tehdit altında hissetmediği ve zarar görmediği için sürünün geri kalanı da onları takip ediyor” sözleriyle durumu açıkladı. Peki diğer arılar kraliçenin avcun içinde olduğunu ve zarar görmediğini nerden biliyorlar?