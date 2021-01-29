Binlerce arıyı kolunda taşıyor! Nedenine inanamayacaksınız

Kolunda binlerce arıyla yürüyen adamın videosu izleyenleri şok etti. Görüntüler Reddit’te paylaşıldı.
Guy transports a bees colony by carrying the queen is his fist; the rest of the bees crowd around where their queen is. from r/nextfuckinglevel
Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen görüntülerde kameraman adama neden arı tarafından sokulmadığını soruyor. Adamın yanıtı ise oldukça basit “Sahiplerini tanıyorlar”. Arıların bal verip vermediği sorusunu ise arıların sahibi “Hayır, onları şimdi bir kutuya koyacağım” cevabını verdi.
Kameraman tarafından yöneltilen“Kraliçe arı da elinizde mi, çünkü diğer arılar onu takip eder” sorusuna, adam “Evet, avucumun içinde” cevabını verdi.
Birçok Reddit kullanıcısı adamın arıları neden böyle bir yöntemle taşımayı tercih ettiğini merak etti. Bir Reddit kullanıcısı “yeni bir kraliçe arı varsa ve yeni bir kovan oluşturmak için bir önceki koloniden parça alındığında arılar hemen oraya doluşur. Görüntülerde arıcı genç adam kesinlikle korkutucu görünüyor; ancak durum en yüksek seviyede sakinlik içinde. Kraliçe arı kendini tehdit altında hissetmediği ve zarar görmediği için sürünün geri kalanı da onları takip ediyor” sözleriyle durumu açıkladı. Peki diğer arılar kraliçenin avcun içinde olduğunu ve zarar görmediğini nerden biliyorlar?
Cevap: feromonlar
Reddit kullanıcısı bu soruyu “Kraliçenin kokusunu alıyorlar. Eğer kraliçe arı tehlikede olsaydı, ‘TEHDİT ALTINDAYIM, YARDIM EDİN’ diye bağıran bir koku yayardı; ama tehlikede olmadığı için yaymıyor” diye yanıtladı.
Bal arılarının davranışları üzerine yapılan araştırmalar feromonların sosyal böcekler arasındaki en gelişmiş iletişim yollarından birini temsil ettiğini gösteriyor. Kraliçe arı tarafından salgılanan kraliçe mandibular feromon (QMP), arı kovanındaki en önemli feromon setidir. QMP, sosyal davranışları, kovanın bakımını, kümelenmeyi ve çiftleşme davranışını etkiler.
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