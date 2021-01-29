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Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli 9’dan öyle bir fotoğraf paylaştı ki hayranlar çıldırdı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 29.01.2021 07:51 | Son Güncelleme:
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Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli 9’dan öyle bir fotoğraf paylaştı ki hayranlar çıldırdı

Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı Vin Diesel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf Hızlı ve Öfkeli 9 meraklılarını heyecanlandırdı.

Hızlı ve Öfkeli serisinin heyecanla beklenen son filmi Hızlı ve Öfkeli 9 (F9) koronavirüs pandemisi yüzünden defalarca ertelendi ve muhtemelen vizyon tarihi yeniden ertelenecek.

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Universal’a milyarlarca dolar kazandıran seride rol alan iki süper star Vin Diesel ve Dwayne Johnson’ın arasının iyi olmadığı tüm dünya tarafından bilinen bir gerçek. Eski profesyonel güreşçi ve en çok kazanan aktörler listesinin zirvesinde yer alan Dwayne Johnson ile Vin Diesel arasındaki bitmeyen gerilimler yüzünden Hızlı ve Öfkeli filmlerinde ikisinin aynı sahnede olması gereken sahne sayıları minimuma indirilerek iki aktörün yan yana gelmemesi sağlanmıştı.

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Birkaç saat önce Vin Diesel’in kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf Hızlı ve Öfkeli serisinin hayranlarının kafasını karıştırdı. Vin Diesel, arkada flu şekilde Dwayne Johnson’ın göründüğü bir fotoğraf paylaştı.

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Kimileri ikilinin artık aralarındaki sorunları çözdüğünü ve Hızlı ve Öfkeli 9 filminde iki aktörün olduğu sahneleri izleyeceğini düşünen yorumlar yaparken kimileri de Vin Diesel’in Dwayne Johnson’ı sinirlendirmek için böyle bir fotoğraf paylaştığını söyledi. Fotoğrafın anlamını Hızlı ve Öfkeli 9 filminde muhtemelen göreceğiz.

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