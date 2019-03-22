Binlerce Çinli bebeğe isim bulan genç, 260 Bin Pound'tan fazla kazandı

Beau Jessup, Çin'de bir seyahatteyken babasının arkadaşı ondan ingilizce bir isim bulmasını istemesi üzerine iş fikrini bulduğunu ve bu fikri uygulamaya koyarak 260.000 Pound'tan fazla kazandığını söylüyor.

19 yaşındaki genç kız, Çin'de çocuklarına batılı isimler vermek isteyen çok sayıda insan olduğunu hızlı bir şekilde keşfetti. Onun fikirlerini beğenen aileler çocuklarına Cinderella, Rambo ve hatta Gandalf adını vermeye başladı.

Haberlere göre, aileler İngilizce isimlerin telaffuz edilmesi, okunması ve yazılması daha kolay olduğu ve gelecekte çocukları daha kolay iş bulabilsin diye bu isimleri tercih ediyor.

Bu isimleri kendileri bulabilmeleri ise internet kısıtlamaları nedeniyle, İngiltere'de ebeveynlerin kullandığı bebek adlandırma sitelerine erişmeleri neredeyse imkansız.

Bu nedenle Beau Jessup, krizi fırsata çeviriyor ve bu durumu kendisine iş kapısı haline getiriyor. 19 yaşındaki genç kız, 2016 yılında eğitim masraflarını karşılamak için bebeklerin kişiliğine göre bir isim seçtiğini iddia eden "Özel Ad" adlı bir website kurdu.