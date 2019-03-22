Binlerce Çinli bebeğe isim bulan genç, 260 Bin Pound'tan fazla kazandı

Beau Jessup, Çin'de bir seyahatteyken babasının arkadaşı ondan ingilizce bir isim bulmasını istemesi üzerine iş fikrini bulduğunu ve bu fikri uygulamaya koyarak 260.000 Pound'tan fazla kazandığını söylüyor.
19 yaşındaki genç kız, Çin'de çocuklarına batılı isimler vermek isteyen çok sayıda insan olduğunu hızlı bir şekilde keşfetti. Onun fikirlerini beğenen aileler çocuklarına Cinderella, Rambo ve hatta Gandalf adını vermeye başladı.
Haberlere göre, aileler İngilizce isimlerin telaffuz edilmesi, okunması ve yazılması daha kolay olduğu ve gelecekte çocukları daha kolay iş bulabilsin diye bu isimleri tercih ediyor.
Bu isimleri kendileri bulabilmeleri ise internet kısıtlamaları nedeniyle, İngiltere'de ebeveynlerin kullandığı bebek adlandırma sitelerine erişmeleri neredeyse imkansız.
Bu nedenle Beau Jessup, krizi fırsata çeviriyor ve bu durumu kendisine iş kapısı haline getiriyor. 19 yaşındaki genç kız, 2016 yılında eğitim masraflarını karşılamak için bebeklerin kişiliğine göre bir isim seçtiğini iddia eden "Özel Ad" adlı bir website kurdu.
İlk 160.000 çocuğa ücretsiz isim bulmasının ardından her katılımcıdan ücret almaya başlayan genç kız, 670.000'den fazla çocuğa isim buldu. Bu sayade eğitim masraflarını da fazlasıyla karşılayabildi.
News.com.au’ya konuşan genç kız, "Her zaman girişimci bir beynim yok. Fikirler buldum ama insan doğasına olan ilgim sayesinde bu işin geliştiğini düşünüyorum" dedi. Ailesinin onla gurur duyduğunu ama yine eğitim masraflarını kendisi ödemek istediğini de açıklamalarına ekledi.
Peki bu sistem nasıl çalışıyor?
İlk olarak, ebeveynler hassas, zeki ve yaratıcı gibi seçeneklerle bebeklerine en uygun olduğunu düşündüğü 12 özellik listesinden seçim yapıyor.
Ardından adların anlamı ve Grace Kelly gibi ünlü kişilerin isimleriyle birlikte seçebilecekleri olanakların kısa bir listesini görüyor.
Buradan istedikleri ismi seçebiliyorlar ve karşılığında bir sertifika talep edebiliyorlar.
Siteyi açmaya karar vermesini sağlayan olayı ise şöyle açıkladı: “Çin'e gittiğimde, ebeveynimin arkadaşları için bebek isimlendirmem istendi.
“Bir İngiliz isminin hayati önem taşıdığını açıkladılar çünkü e-postada Çince bir isim kullanamazsınız ya da İngiltere’ye bir üniversite başvurusunda bulunamazsınız.
“Ama insanların kültürel olarak uygunsuz İngilizce isimler seçtiklerini, filmlerden duydukları ya da çevrimiçi okudukları ve Çinli insanlara en başından almalarını sağlamak için bir fırsat olduğunu fark ettiler.
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