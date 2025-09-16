SPOR

Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan Frankfurt-Galatasaray maçı için olay tahmin, ilk haftanın en yüksek ihtimali...

Şampiyonlar Ligi’nde futbol şöleni yeniden başlıyor. İlk hafta mücadelelerinde temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Opta şirketi karşılaşma için dikkat çeken bir analize imza attı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması bu hafta başlıyor. 16-18 Eylül tarihleri arasında oynanacak ilk hafta mücadeleleri öncesinde futbol veri şirketi Opta, oldukça dikkat çeken bir analize imza attı.

FAVORİYİ FRANKFURT GÖSTERDİLER

Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, zorlu deplasmanda Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Opta’nın binlerce kez simüle ettiği sonuçlara göre, Alman temsilcisinin maçı kazanma ihtimali yüzde 45.2 olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılıların galibiyet şansı ise yüzde 30.7 olarak belirlendi.

EN YÜKSEK BERABERLİK İHTİMALİ

Öte yandan karşılaşmanın berabere bitme ihtimali dikkat çekici seviyede. Analize göre, 90 dakikanın eşitlikle sonuçlanma şansı yüzde 24.1 ve bu oran Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçları arasında en yüksek beraberlik ihtimallerinden biri olarak kayda geçti.

Galatasaray, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak gruptaki iddiasını ortaya koymayı hedeflerken; Frankfurt ise evinde kazanarak sezona avantajlı bir başlangıç yapmak istiyor.

