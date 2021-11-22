Binlerce kilometre öteden Neşet Ertaş türküsüyle seslendi! Üst düzey CEO sazıyla eşlik etti

Yukari Fumuro, binlerce kilometre ötede Japonya’da yaşamasına rağmen Türkiye sevdalısı bir kadın olarak sosyal medya büyük ilgi gördü. Türkçe’yi iyi bir şekilde konuşan Fumuro, saz ve bağlama çalarak Türk türkülerini Japon esintileriyle birleştirmeyi başarıyor. Yukari Fumuro, Japonya’dan, bağlaması ve sesiyle Türkiye’ye büyük usta Neşet Ertaş’ın “Ah Yalan Dünya” türküsüyle seslendi. Genç kadına dünyanın en büyük otomotiv firmalarından biri olan Toyoto’nun Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt bağlamasıyla eşlik etti.



