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  4. Binlerce kilometre öteden Neşet Ertaş türküsüyle seslendi! Üst düzey CEO sazıyla eşlik etti

Binlerce kilometre öteden Neşet Ertaş türküsüyle seslendi! Üst düzey CEO sazıyla eşlik etti

22.11.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon Yukari binlerce kilometre öteden Neşet Ertaş türküsüyle Türkiye’ye seslendi, Japon otomotiv devinin Türkiye CEO’su bağlaması ile eşlik etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada popüler oldu.

Yukari Fumuro, binlerce kilometre ötede Japonya’da yaşamasına rağmen Türkiye sevdalısı bir kadın olarak sosyal medya büyük ilgi gördü. Türkçe’yi iyi bir şekilde konuşan Fumuro, saz ve bağlama çalarak Türk türkülerini Japon esintileriyle birleştirmeyi başarıyor. Yukari Fumuro, Japonya’dan, bağlaması ve sesiyle Türkiye’ye büyük usta Neşet Ertaş’ın “Ah Yalan Dünya” türküsüyle seslendi. Genç kadına dünyanın en büyük otomotiv firmalarından biri olan Toyoto’nun Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt bağlamasıyla eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Neşet Ertaş
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