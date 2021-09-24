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Neşet Ertaş’ın filmine dair tartışmalar büyüyor! Oğlu Hüseyin Ertaş’tan net cevap geldi

24.09.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merhum Bozlak Sanatçısı Neşet Ertaş anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde konuşan Oğlu Hüseyin Ertaş, "Film yapılmak isteniyor. Bizim hakkımızda insanlar bilinçli olarak yanlış yönlendiriliyor. ’Aile istemiyor, karşı çıkıyor?’ deniyor. Bu doğru değildir" dedi.

Neşet Ertaş’ın filmine dair tartışmalar büyüyor! Oğlu Hüseyin Ertaş’tan net cevap geldi

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde konuşan Hüseyin Ertaş açıklamasında, "Ailenin karşı çıkması, inat etmesi, birilerini kıskanması hatta hatta para istemesi söz konusu değildir. Babamız bunu istemiyordu. Yaşarken kendisine defalarca teklifler gelmesine rağmen belgesel dışında film tekliflerini reddetti. Onun hakkında bir sürü belgeseller çekildi, kitaplar yazıldı. Belgesel yapın her türlü desteği verelim. Haddim olmayarak sormak isterim; babanızın yaşarken defalarca reddettiği şeyi yapar mısınız? Sizler de karşı çıkmaz, satar mıydınız? Bu iş her ne kadar babanız hayatta iken istememiş olsa da olacak demek ne demektir. Bu iyilik midir? güzellik midir? Bizde ata sözü dinlenir" diye konuştu.

neşet ertşa

Öte yandan anma etkinlikleri kapsamında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen Neşet Ertaş Anısına karma Resim Sergisi açılışı gerçekleştirildi. Program öncesi katılımcılara Neşet Ertaş’ın ’Benim Yurdum’ adlı türküsünün seslendirildiği video klip izlettirildi. Düzenlenen programda Bayram Bilge Toker, anma etkinliklerinin uluslar arası boyuta taşınması gerektiğini söyledi. Programda ’insan hazinesi ödülü’ alan Adem Göçer de anılarını anlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Neşet Ertaş
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