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Binlerce kişi hastaneye başvurdu! Valilik inceleme başlattı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.04.2019 14:28 | Son Güncelleme

Niğde’de bulantı-kusma ve ishal şikayetleriyle 3 gün içerisinde yaklaşık bin 300 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Pazar gününden bu yana bulantı-kusma ve ishal şikayetlerinin artması üzerine Niğde Valiliği inceleme başlattı.

Kentte, pazar gününden bu yana bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle binden fazla kişi başta Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere kentteki çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Niğde Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, pazar gününden bu yana bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle sağlık kurumlarına başvurularda artış gözlemlendiği aktarıldı.

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Gerekli incelemelerin ivedilikle başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rutinde düzenli olarak yapılan içme suyu analiz sonuçlarında herhangi bir soruna rastlanılmamakla birlikte yaşanan vakalar üzerine güncel su numuneleri alınarak tahlile gönderilmiştir. Güncel alınan su numunelerinin çıkan tahlil sonuçları netleşince kamuoyu ile paylaşılacaktır. Diğer taraftan sağlık kuruluşlarımızda hastalarımıza muayene ve tedavi sürecinde gerekli her türlü tedbir alınmış olup, içme sularında da tedbir amaçlı klorlama seviyesi artırılmıştır. Mevcut durumun içinde bulunduğumuz mevsimsel koşullar, yağış durumlarına bağlı olarak daha çok bulaştırıcılığı yüksek virüslerden kaynaklandığı tahmin edilmekle birlikte vatandaşlarımızın Valiliğimizce yapılacak açıklamaların dışında çıkan haberlere itibar etmemesi ve koruyucu amaçlı el hijyenine dikkat etmeleri gerekmektedir."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklama da Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın'ın hastaları ziyaret ettiği aktarıldı.

İzinli personelin gönüllü olarak görevlerine devam ettiği belirtilen açıklamada, halkın mağdur olmaması için ek acil poliklinikler açıldığı ifade edildi.

AA/İHA

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Anahtar Kelimeler:
Niğde hastane ishal salgın

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