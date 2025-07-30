Binlerce kişi mahsur kalmıştı! Ünlü sunucu tsunami tahliyesinde özel yolunu açmadı! Tepkiler büyüyor

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde tsunami alarmı verildi. Kamçatka bölgesinde acil durum ilan edildi. ABD'nin Hawaii eyaletinde kıyı bölgeleri tahliye edilmeye başlandı.

Tsunami uyarısının ardından binlerce kişi daha yüksek yerlere çıkıyor. Sosyal medyada dolaşan videolar, özellikle Maui olmak üzere Hawaii'nin bazı bölgelerinde, insanların alçak bölgelerden kaçmaya çalışması nedeniyle yoğun trafik sıkışıklığı yaşandığını gösteriyor.

ÖZEL YOLU AÇMADI

ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programlarından birisi olan ve kendi adıyla anılan The Oprah Winfrey Show'un sunucusu Oprah Winfrey, ise Hawaii'nin Kula kentine bağlı Wailea'yı bağlayan özel yolunu açmadığı iddiaları nedeniyle tepki çekti.

Bazı kullanıcılar, "Oprah'ın, trafiği rahatlatıp insanların daha hızlı tahliye olmasına yardımcı olabileceğini iddia ettikleri özel yolunu açmayı hâlâ reddettiğini" iddia ediyor.

Kullanıcıların yaptığı yorumlardan bazıları:



"Oprah Winfrey'in Wailea'dan Kula'ya giden özel yolunu açmayı reddettiği bildirildi. Bu yol, tsunaminin Maui'ye hızla yaklaşması nedeniyle birçok kıyı sakininin tahliye olmaya çalışması durumunda hayat kurtarıcı bir rota olabilir."

"İnsanların güvenli bir şekilde yüksek yerlere ulaşmasını sağlayacak kendi özel yolunuzu neden açmayı tercih etmiyorsunuz? Bir kahraman (ya da sadece iyi bir insan) olun ve yolu açın. Oprah Winfrey. Doğru olanı yapın."

HAWAİİ'DE BİRÇOK EVİ VAR

Realtor.com'un haberine göre Oprah Winfrey, Hawaii'nin Maui adasında yaklaşık 1.000 dönümlük bir alana yayılan birkaç mülke sahip. İlk olarak 2002 ve 2003 yıllarında Kula bölgesinde toplam 163 dönümlük iki parsel satın aldı. Daha sonra bunları modern bir çiftlik evine dönüştürdü. Winfrey, yıllar içinde Kula ve Hana'da ek arazi satın alımlarıyla varlıklarını genişletti; bunların arasında yaklaşık 870 dönümlük tarım arazisi de vardı.