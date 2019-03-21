Mynet Trend

Binlerce kişiyi dolandırdılar! Bu tuzağa dikkat edin!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.03.2019 00:53 | Son Güncelleme

Emniyet yetkilileri, sosyal medya sitelerinde banka ismi ve logolarını taklit ederek sahte sitelere yönlendirdikleri kullanıcıların hesap bilgilerini çalıp dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Binlerce kişiyi dolandırdılar! Bu tuzağa dikkat edin!

Yetkililer, son günlerde binlerce kişinin mağdur edildiği yeni dolandırıcılık yöntemi ile ilgili özellikle sosyal medya kullanıcılarını uyardı. Yetkililer, mağdurların özellikle Twitter özerinden tuzağa çekildiğini, resmi kurum ve kuruluşların Twitter üzerinde açtıkları hesapları doğrulatarak isimlerinin yanına "mavi tık" aldıklarını bildirdi. "Mavi tık" bulunmayan hesaplarda yayınlanan, çeşitli vaatleri içeren ilanların bulunduğu linklere kesinlikle tıklamamak gerektiğine dikkat çekildi.

YÖNTEM ŞÖYLE İŞLİYOR

Siber dolandırıcılar, önce internet bankacılığı işlemlerinin güncellendiğini oluşturdukları sahte sosyal medya hesaplarından duyuruyor. Ardından banka resmi siteleri ile birebir kurguladıkları internet sitesine müşterileri yönlendiriyor. Linke tıkladıktan sonra, ilk kez tıklayanlara bankanın 7 bin lira para veya "telefon ile internet paketi" hediye edileceği yalanıyla kandırabildikleri kişilerin kart numarası ile şifrelerini ele geçiriyor.

Bu yöndeki dolandırıcılık olaylarına ilişkin emniyet ve banka ekiplerinin birlikte çalışmalar yaptıkları öğrenildi. (DHA)

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polislerRüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
Başkent'in göbeğinde pes dedirten görüntü!Başkent'in göbeğinde pes dedirten görüntü!
Liseli gencin öfkesi ortalığı kan gölüne çevirdi!Liseli gencin öfkesi ortalığı kan gölüne çevirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dolandırıcılık mavi tık

En Çok Okunan Trend Haberler

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç böyle kandırıldı! 'Enerji vereceğim' dedi ve...

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç böyle kandırıldı! 'Enerji vereceğim' dedi ve...

Milli Piyango'dan büyük ikramiye talihlisiyle ilgili açıklama

Milli Piyango'dan büyük ikramiye talihlisiyle ilgili açıklama

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Rus porno yıldızı 'yoğun çalışma programından' hastanelik oldu

Rus porno yıldızı 'yoğun çalışma programından' hastanelik oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Simitçinin elinde kalan bütün simitleri alan o iş adamı konuştu!

Simitçinin elinde kalan bütün simitleri alan o iş adamı konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sultangazi'de korkunç kaza! Gören hemen yardıma koştu!

Sultangazi'de korkunç kaza! Gören hemen yardıma koştu!

Eşarbını bağlarken hayatının şokunu yaşadı!

Eşarbını bağlarken hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kazaya davetiye çıkardılar! Başkent'in göbeğinde pes dedirten görüntü!

Başkent'in göbeğinde pes dedirten görüntü!

Tartışma kanlı bitti! Liseli genç, kız arkadaşına kurşun yağdırdı!

Liseli gencin öfkesi ortalığı kan gölüne çevirdi!

İmam nikahlı eşini bu hale getirdi! İşkenceden kurtulmak için çamaşır suyu içmiş!

İşkenceden kurtulmak için çamaşır suyu içmiş!

Yeni aldığı aracını test ediyordu! Kül oldu gitti!

Parasını yeni ödemişti! Kül oldu gitti!

Uzman çavuş ve ailesi ölü bulunmuştu! Kan donduran detaylar

Uzman çavuş ve ailesi ölü bulunmuştu! Kan donduran detaylar

Melih Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımıyla ilgili açıklama

Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı için açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.