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Binlerce turist beklemede! Peru'da mahsur kaldılar

17.12.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peru'da, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden alınıp cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolar, binlerce turistin ülkede mahsur kalmasına neden oldu. 5 bin turistin, ülkede sıkışıp kaldığı bildirilirken, ülkenin birçok noktasında devam eden eylemler nedeniyle Cusco kentindeki Alejandro Velasco Astete Uluslararası Havalimanı uçuşlara geçici olarak kapatıldı.

Binlerce turist beklemede! Peru'da mahsur kaldılar

Ülkede mahsur kalan 5 bin turistin, göstericilerin hedefi olan havalimanının 12 Aralık'tan bu yana kapalı kalması sebebiyle çeşitli otellerde tahliye edilmeyi bekledikleri bildirildi. Ayrıca, Peru'nun en önemli antik turizm kenti olan Machu Picchu'yu ziyaret eden binlerce turistin yollarda kurulan barikatlar ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle havalimanına gidemediği belirtildi.

TAHLİYE EDİLECEKLER

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Tahliye işleminin Machu Picchu belediyesi tarafından yarın dört helikopterle gerçekleşeceği ve turistlerin turizm bölgesinden ülkelerine sevk edilmesinin sağlanacağı açıklandı. Yerel kanal N'ye konuşan bir İspanyol turist, "Arjantin'e gidebilmemiz için bizleri bir uçağa bindirmelerini talep ediyoruz." diyerek yetkililere seslendi.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Protestoların nedeni, bir kısım vatandaşın ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, gözaltında bulunan Castillo'nun bırakılmasını, Kongrenin kapatılmasını ve seçim takviminin bir an önce belirlenmesini talep etmesiydi. Hükümet, şiddet olayları ve protestolar nedeniyle 14 Aralık'ta ülke genelinde 30 günlüğüne OHAL ilan etmişti.

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