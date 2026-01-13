Mynet Trend

Binlerce yıllık geçmişi var! Boyu 5 metreyi geçti, görenler inanamıyor

Sivas’ta soğuk havanın etkisini gösterdiği binlerce yıllık Şuğul Kanyonu'nda oluşan dev sarkıtlar görenleri şoke etti. İlk kez bu kadar uzun sarkıt görünen kanyonda, buz sarkıtların boyu 5 metreyi aştı.

Binlerce yıllık geçmişi var! Boyu 5 metreyi geçti, görenler inanamıyor 1

GÖRENLER İNANAMADI

Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Sivas'ın Gürün ilçesinde, soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan, binlerce yıllık geçmişe sahip Şuğul Kanyonu yaz aylarında serin havası ile dikkatleri üzerine çekerken, kış aylarında da dikkat çekti.

Binlerce yıllık geçmişi var! Boyu 5 metreyi geçti, görenler inanamıyor 2

Yıl boyunca birçok misafiri ağırlayan kanyonda soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluştu. Dev sarkıtlar görenleri hayrete düşürürken, sarkıtların boyu 5 metreyi buldu.

“HERKESİN GÖRMESİ GEREKİYOR”

İstanbul'dan gelen Ömer Keçiyokuşu, şöyle konuştu: Burada çok güzel buz sarkıtları oluşmuş. Aslında Şuğul Kanyonu dört mevsim çok güzel bir yer. Buz sarkıtlarının oluşmasıyla da kartpostallık görüntüler oluşmuş. Bence herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor. Gerçekten müthiş bir yer.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

