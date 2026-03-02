Dünyanın en güzel kitapçıları: Yüzeni bile var!

Dijital çağda e-kitaplar, sesli kitaplar ve sosyal medya yükselişte olsa da, dünyadaki görkemli kitapçılar okuma kültürünün hâlâ capcanlı olduğunu kanıtlıyor.
Dünya Kitap Günü yaklaşırken, mimarisi ve atmosferiyle adeta turistik birer cazibe merkezine dönüşen en güzel kitapçılar listelendi. İşte hem gezginlerin hem de kitap kurtlarının radarına girmesi gereken o büyüleyici adresler…
Portekiz’in Porto kentinde bulunan bu tarihi kitapçı, 1906’dan bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor. Vitray tavanı, oymalı ahşap detayları ve ikonik spiral merdiveniyle sık sık “dünyanın en güzel kitapçısı” olarak anılıyor. Ulusal anıt statüsüne alınan yapı, dönem dönem restorasyon çalışmalarıyla da gündeme geliyor.
Regent’s Canal üzerinde bir tekneye kurulu bu sıra dışı kitapçı, başkentte tesadüfen keşfedilen gizli hazinelerden biri. Yaz aylarında dışarı taşan rafları, içerideki samimi dekorasyonu ve kanal manzarasıyla ziyaretçilerine masalsı bir deneyim sunuyor.
Romanya’nın başkenti Bükreş’te yer alan bu etkileyici kitapçı, spiral merdivenleri ve ferah mimarisiyle sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. Sadece kitap değil; sergiler, etkinlikler ve kafesiyle tam anlamıyla kültürel bir buluşma noktası.
Eski bir Viktorya dönemi tren istasyonunda hizmet veren bu İngiliz kitapçı, ikinci el kitap meraklılarının gözdesi. İçeride çalışan minyatür tren hattı ve şömine başı okuma alanları nostaljik bir atmosfer yaratıyor.
Ahşap galerili iç tasarımıyla dikkat çeken bu köklü kitapçı, ilk olarak seyahat kitaplarıyla ün kazandı. Bugün ise kurgu dahil pek çok türde geniş bir seçki sunuyor.
Lizbon’daki LX Factory içinde yer alan bu kitapçı, grafitilerle süslü duvarları ve alternatif havasıyla gençlerin uğrak noktası. Kitapların yanı sıra plak ve nostaljik ürünler de bulmak mümkün.
Notre-Dame Katedrali’nin hemen yakınındaki bu İngilizce kitapçı, yıllardır yazar ve okurların buluşma noktası. Kapısında oluşan kuyruk bile mekânın popülerliğini gözler önüne seriyor.
1797’de kurulan Hatchards, Birleşik Krallık’ın en eski kitapçısı olma unvanını taşıyor. Tarihi atmosferi ve kraliyet ailesine resmi kitap tedarikçisi olmasıyla öne çıkıyor.
Los Angeles şehir merkezindeki eski bir banka binasında yer alan bu dev kitapçı, 22 bin metrekarelik alanıyla dikkat çekiyor. Labirenti andıran raf düzeni ve “kitap tüneli” konsepti ziyaretçilerin favorisi.
