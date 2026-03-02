Mynet Trend

Uygun fiyatlı dokunuşla balkonu seraya çevirdi! Siz de evinizde uygulayabilirsiniz

Beton ve dekorasyonsuz küçük balkonunu baştan yaratan Matilda, bütçe dostu dokunuşlarla alanı tropik bir köşeye çevirdi. Özellikle tavana uyguladığı yeşillik fikri sosyal medyada büyük ilgi görürken, paylaşımı kısa sürede yüz binlerce kez izlendi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Sosyal medyada paylaşılan bir balkon dönüşümü kısa sürede gündem oldu. Matilda isimli kadın, sıradan ve beton zeminli küçük balkonunu bütçe dostu dokunuşlarla adeta tropik bir vahaya dönüştürdü.

Paylaştığı “önce–sonra” görüntülerinde, dekorasyonsuz ve soğuk görünen alanın kısa sürede bambaşka bir atmosfere kavuştuğu görüldü.

TAVANA YEŞİLLİK FİKRİ OLAY OLDU

Dönüşüm öncesinde balkonda yalnızca çıplak beton zemin ve boş duvarlar bulunuyordu. Yenileme sonrası ise duvarlar ve tavan yapay sarmaşıklarla kaplandı. Zemine yerleştirilen gerçek bitkiler, halılar ve ışık zincirleriyle alan sıcak ve samimi bir görünüme kavuştu.

Özellikle tavana uyguladığı yeşil kaplama fikri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kısa sürede 300 binden fazla izlenmeye ulaşan video, yorum yağmuruna tutuldu.

