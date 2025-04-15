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Binlercesi ele geçirildi! Yaklaşık 2 santimetre uzunluğa ulaşabiliyor! Şırıngalara koyup...

İki Belçikalı, bir Kenyalı ve bir Vietnamlı, Messor Cephalotes türü ve aynı zamanda Dev Afrika Hasat Karıncası olarak da bilinen karıncalar da dahil olmak üzere canlı kraliçe karıncaları şırıngalara koyup kaçırmaya çalışırken yakalandı.

Binlercesi ele geçirildi! Yaklaşık 2 santimetre uzunluğa ulaşabiliyor! Şırıngalara koyup...
Jale Uslu

Kenya Yaban Hayatı Servisi, binlerce canlı karıncayı Avrupa ve Asya'daki egzotik evcil hayvan pazarlarında satmak üzere Kenya'dan yurt dışına çıkarmaya çalışan dört kaçakçının yakalandığını duyurdu.

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Çok aranan Messor Cephalotes türü ve aynı zamanda Dev Afrika Hasat Karıncası olarak da bilinen karıncalar da dahil olmak üzere canlı kraliçe karıncaları modifiye edilmiş test tüpleri ve şırıngaların içinde sakladıklarını söyledi. Yetkililer test tüplerinin karıncaları iki aya kadar hayatta tutacak ve havaalanı güvenlik tespitinden kaçacak şekilde tasarlandığını açıklandı.

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5 BİN ADET ELE GEÇİRİLDİ

Reuters, yetkililerin 2.244 konteynere paketlenmiş yaklaşık 5.000 kraliçeyi ele geçirdiği ve bunların sokak değerinin yaklaşık 1 milyon Kenya Şilini (7.800 ABD Doları) olduğunu belirtti. Dev karınca kraliçeleri, yaklaşık 2 santimetre uzunluğa ulaşabiliyor ve kırmızı-siyah karışımı rengiyle dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak karınca
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