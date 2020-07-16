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Binnur Kaya, TV8'in yeni dizisi Kırmızı Oda ile ekranlara dönüyor! İşte Kırmızı Oda dizisinden ilk fragman

DİZİ HABERLERİ  | 16.07.2020 01:43 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Binnur Kaya, TV8'in yeni dizisi Kırmızı Oda'da başrol oynayacak. Acun Ilıcalı, çekimlerine başlanan Kırmızı Oda'nın çok yakında ekranlarda olacağını söyledi. Kırmızı Oda dizisinden ilk fragman da yayınlandı. Usta oyuncu Binnur Kaya, yeni dizide bir psikiyatristi canlandıracak. OGM Pictures, yine TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir'den sonra Kırmızı Oda'nın da yapımcısı oldu. Peki Binnur Kaya'nın başrolde oynadığı Kırmızı Oda'nın konusu nedir?

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı “Kırmızı Oda” çok yakında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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BİNNUR KAYA PSİKİYATRİST ROLÜNDE! KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

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