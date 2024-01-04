Biontech aşısıyla ilgili çarpıcı iddia! "İnsan kullanımına uygun değil"

Dünya çapında yaklaşık 7 milyon insanın yaşamına son veren corona virüs pandemisi son dönemde yine yükselişe geçti. Vaka sayıları giderek artmaya devam ederken ABD'de bazı eyaletlerdeki hastanelerde maske takma zorunlulukları getiriliyor.

Chicago'daki Rush Üniversitesi de benzer bir açıklama yaptı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Bekleme bölümü de dahil olmak üzere kampüsün bazı alanlarında hastaların, refaketçilerin ve çalışanların maske takmasına zorunluluk getirilmiştir" denildi.

"İNSAN KULLANIMINA UYGUN DEĞİL"

Florida'nın sağlıktan sorumlu bakanı Dr. Joseph Ladapo ise corona virüsü aşılarıyla ilgili endişe yaratan bir açıklama yaptı.

Kullanılan aşıların insan DNA'sına kalıcı olarak entegre olabileceğine dair çürütülen iddialara atıfta bulunan Ladapo, Covid aşılarının kullanımının durdurulması çağrısında bulundu.

Dr. Joseph Ladapo, Florida Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bir açıklamada "Bu aşılar insanlarda kullanım için uygun değildir" dedi. Federal sağlık yetkilileri ve diğer uzmanlar defalarca Dr. Ladapo'nun aşılarla ilgili hatalı yorumlarına karşı çıkmaya çalışmış ve bilimsel kanıtların dikkatli bir şekilde incelenmesinin Ladapo'nun açıklamaları için hiçbir dayanak bulamadığını belirtmişlerdi.







