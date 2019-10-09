Bir Aile Hikayesi'nde flaş ayrılık! Bir Aile Hikayesi 17. yeni bölüm fragmanı izle

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, başrollerini Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker, Elçin Afacan, İrem Sak ve Alper Saldıran'ın paylaştığı Bir Aile Hikayesi 17. yeni bölümüyle 12 Ekim Cumartesi akşamı Fox TV ekranlarında olacak.

Bir Aile Hikayesi'nin yeni bölümünde Şakir karakterini canlandıran Ali Seçkiner Alıcı, senaryo gereği diziye veda ediyor.

Bir Aile Hikayesi, yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Konser sonrası Reyhan ve Cem’in arası açılmıştır ve birbirlerine mesafelidirler. Ama bu durum her ikisini de içten içe üzmektedir.Berk, gerçeği daha fazla saklayamayacağı için, Ufuk'a Nil'in eski kocası olduğunu açıklar. Artık tüm kozlarını ortaya koyduğu için seçimi Nil'e bırakır ve kendi yolunu çizmeye karar verip tiyatroya geri döner. Beste, Erdem’in evine taşınmaya hazırlanırken, aynı zamanda iş aramaya başlar ve bulduğu iş kendisiyle yüzleşmesine yol açar. Şakir ile ilk defa bir baba oğul günü geçiren Mahur için, babasının ölmesi ihtimalini kabul etmek çok zordur. Müjde ise çocukları bu fikre alıştırması gerektiğini düşünmektedir.



