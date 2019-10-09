MAGAZİN

Bir Aile Hikayesi'nde flaş ayrılık! Bir Aile Hikayesi 17. yeni bölüm fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 09.10.2019 02:59 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Bir Aile Hikayesi'nin 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bir Aile Hikayesi'nin yeni bölümünde dizinin hayranlarını üzecek bir ayrılık yaşanıyor.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, başrollerini Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker, Elçin Afacan, İrem Sak ve Alper Saldıran'ın paylaştığı Bir Aile Hikayesi 17. yeni bölümüyle 12 Ekim Cumartesi akşamı Fox TV ekranlarında olacak.

Bir Aile Hikayesi'nin yeni bölümünde Şakir karakterini canlandıran Ali Seçkiner Alıcı, senaryo gereği diziye veda ediyor.

bir

Bir Aile Hikayesi, yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜM ÖZETİ
Konser sonrası Reyhan ve Cem’in arası açılmıştır ve birbirlerine mesafelidirler. Ama bu durum her ikisini de içten içe üzmektedir.Berk, gerçeği daha fazla saklayamayacağı için, Ufuk'a Nil'in eski kocası olduğunu açıklar. Artık tüm kozlarını ortaya koyduğu için seçimi Nil'e bırakır ve kendi yolunu çizmeye karar verip tiyatroya geri döner. Beste, Erdem’in evine taşınmaya hazırlanırken, aynı zamanda iş aramaya başlar ve bulduğu iş kendisiyle yüzleşmesine yol açar. Şakir ile ilk defa bir baba oğul günü geçiren Mahur için, babasının ölmesi ihtimalini kabul etmek çok zordur. Müjde ise çocukları bu fikre alıştırması gerektiğini düşünmektedir.


İstanbul'da bu sabah! Trafik felçİstanbul'da bu sabah! Trafik felç
Yasak Elma'da Halit'e büyük şok!Yasak Elma'da Halit'e büyük şok!
Kadın'dan şok fragman! Sarp öldü mü?Kadın'dan şok fragman! Sarp öldü mü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bir Aile Hikayesi Bir Aile Hikayesi fragman bir aile hikayesi 17. yeni bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Güzel oyuncunun pozları olay oldu

Güzel oyuncunun pozları olay oldu

MSB açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

MSB açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak Elma'da Yıldız'dan şok karar! Halit ile boşanıyor mu? Yasak Elma 53. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Halit'e büyük şok!

Kadın dizisinde Bahar'ın sözleri şoke etti! Sarp öldü mü? Kadın 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kadın'dan şok fragman! Sarp öldü mü?

Azize dizisine hangi oyuncular katıldı? İşte Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un dizisi Azize'nin oyuncu kadrosu

Azize dizisinde yeni oyuncular katıldı!

Meryem Uzerli Netflix dizisi Dark'a çok yakın

Meryem Uzerli efsane diziyle dünyaya açılma yolunda

Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çağlar Çorumlu fırtınası esecek!

Güldür Güldür'de Çağlar Çorumlu fırtınası!

Çukur'a Yamaç ve Nehir Erik Dalı ile coştu! Meydanda dans gösterisi! Çukur 71. son bölüm izle!

Çukur'a damga vurdu! Yamaç ve Nehir Erik Dalı ile coştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.