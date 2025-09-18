Mynet Trend

Bir aileyi katletmişti! İdam edilen mahkum son akşamında bu yemekleri istedi

1992 yılında bir aileyi evlerinde bıçaklayarak öldüren 63 yaşındaki David Joseph Pittman 34 yıldır cezaevinde bulunuyordu. Mahkeme, idam cezasına çarptırılmasına karar verdi. Pittman idam önce bakın hangi yemekleri istedi.

63 yaşındaki David Joseph Pittman, 1991 yılında Clarence ve Barbara Knowles ile kızları Bonnie'yi Mulberry'deki evlerinde bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulunarak 34 yıldan fazladır tutuklu bulunuyordu.

Savcılar, Pittman'ın onları öldürdükten sonra evi ateşe verdiğini ve ailenin evini gece gökyüzünü aydınlatan bir cehenneme çevirdiğini söyledi. Daha sonra Bonnie'nin arabasını çaldıktan sonra ateşe verip bir hendeğe terk ettiğini belirtti. Yıllardır cezaevinde bulunan katil, ölüm cezasına çarptırıldı. Yüksek mahkeme, avukatlarının, sanığın zihinsel engelli olduğu ve bu nedenle idam cezasına çarptırılamayacağı yönündeki iddialarını reddetti.

SON KEZ YEDİ

Ölüm cezasına çarptırılan katil, Florida Eyalet Hapishanesi'nde son yemeğini yedi. Pittman için biftek, tavuk ve bisküvi istedi.

