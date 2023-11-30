Bir anahtar seç! Yalnızca cesur olanlar yapabiliyor! Bu kişilik testi bilinçaltınızın nasıl çalıştığını gösteriyor

Kişilik testleri, bireylerin kendilerini daha iyi tanımaları için başvurdukları araçlar arasında yer alıyor. Sosyal medyada viral olan bir görselin, kişinin bilinçaltına dair ipucu verdiği öne sürüldü. Siz de altı anahtarlardan birini seçip ilgili kısmı okuyarak bilinçaltınızın nasıl çalıştığı konusunda bilgi edinebilirsiniz.

Şekil 1:

Bu anahtarı seçenlerin cesur oldukları belirtiliyor. Onlar ne kadar aykırı olursa olsun herhangi bir konuda fikirlerini söylemekten çekilmezler. Bu anahtarın dikkat çeken bir yönü de kesikleri nedeniyle herhangi bir kilidi açıp açmayacağından emin olamamalarına karşın seçilmesidir. İşte bu durum kişinin kararlı, yeni fikirlere açık ve hedefine odaklı olduğunu göstermektedir.

Şekil 2:

Bu anahtarı seçenlerin ise lider vasıflı, karizmatik, yeniliklere açık ve güçlü karakterde oldukları iddia ediliyor. Onlar için söz senettir. Bağımsız olmayı severler. Özgürlüklerine düşkün kişilerdir.

Şekil 3:

Bu anahtarı seçenlerin analitik yetenekleri son derece gelişmiştir. Rasyonel kararlar alabilirler. Savunmasız kaldıklarında ise kırılgan olabilirler.

Şekil 4:

Karmaşık detayları ile dikkat çeken bu anahtarı seçenlerin hayal gücü yüksek olduğu düşülmektedir. Sanata meraklı kişilerdir. Fakat benzersiz karakterlerinden ötürü zaman zaman kendilerini dışlanmış hissedebilirler.

Şekil 5:

Dört yapraklı yoncaya benzeyen bu anahtarı seçenlerin neşeli bir insan olduğu belirtiliyor. Optimist oldukları düşünülen bu kişilerin hayata karşı parlak bir görüşü vardır. Her şeye pozitif bakarlar.

Şekil 6:

Bu anahtar sağduyu sahibi olduğunuzu gösteriyor. Çok iyi bir konsantrasyon gücünüz var. Fakat bu aynı zamanda geleneksel rotayı takip eden ve konfor alanından çıkmaktan çekinen bir kişi olduğunuzu da gösteriyor.





