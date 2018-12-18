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Bir anda adamın kucağına atladı!

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.12.2018 12:22 | Son Güncelleme

Bir anda insan arkadaşını görünce adamın kucağına atlayan aslan böyle görüntülendi.

İnsan arkadaşını görünce sevinçten havalara uçan aslan bir anda adamın kucağına atladı. Nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen görüntü sevgi dolu ilginç anları gözler önüne serdi.

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Anahtar Kelimeler:
aslan insan sevgi

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