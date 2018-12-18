Bir anda adamın kucağına atladı!

\u0130nsan arkada\u015f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce sevin\u00e7ten havalara u\u00e7an aslan bir anda adam\u0131n kuca\u011f\u0131na atlad\u0131. Nerede \u00e7ekildi\u011finin bilgisi verilmeyen g\u00f6r\u00fcnt\u00fc sevgi dolu ilgin\u00e7 anlar\u0131 g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi.PARTNERG\u00f6\u011f\u00fcsleri ile Hollywood\u2019a damga vurmu\u015f \u00fcnl\u00fclerT\u00fcm kirli zevkler, fanteziler burada ger\u00e7ekle\u015fiyor!Dondurmac\u0131n\u0131n oyununa \u00e7\u0131ld\u0131rd\u0131!
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