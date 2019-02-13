Bir anda hayatımızın ortasına gelip çöktü! TikTok Türkiye’de 2018 yılında 28 milyon kez indirildi

Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan ve izlerken 'başkası adına utanmak' sözünün hakkını veren videoların çıkış yeri TikTok.

Dalga dalga yayılan çılgın video çekme akımı, Türkiye'de yaş grubu ve kesim fark etmeksizin herkesin ilgisini çekmeyi başardı.



TÜRKİYE 3. SIRADA

TikTok, verilere göre Hindistan'da 2018 yılında uygulama 120 milyon kez indirildi. Hindistan’ı 39,6 milyonla ABD, 28,4 milyonla Türkiye takip etti.

Uygulama karaokenin tersi şeklinde düşünebilir. Altta bir ses var ama siz üstüne görüntü çekerek paylaşıyorsunuz.



