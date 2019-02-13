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Bir anda hayatımızın ortasına gelip çöktü! TikTok Türkiye’de 2018 yılında 28 milyon kez indirildi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 13.02.2019 10:24 | Son Güncelleme

Türkiye, popülaritesi gittikçe artan video paylaşım uygulaması TikTok’u kullanma bakımından üçüncü sıraya yerleşti.

Bir anda hayatımızın ortasına gelip çöktü! TikTok Türkiye’de 2018 yılında 28 milyon kez indirildi

Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan ve izlerken 'başkası adına utanmak' sözünün hakkını veren videoların çıkış yeri TikTok.

Dalga dalga yayılan çılgın video çekme akımı, Türkiye'de yaş grubu ve kesim fark etmeksizin herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

TÜRKİYE 3. SIRADA

TikTok, verilere göre Hindistan'da 2018 yılında uygulama 120 milyon kez indirildi. Hindistan’ı 39,6 milyonla ABD, 28,4 milyonla Türkiye takip etti.

tiktok

Uygulama karaokenin tersi şeklinde düşünebilir. Altta bir ses var ama siz üstüne görüntü çekerek paylaşıyorsunuz.


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Anahtar Kelimeler:
tiktok sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
ülke top yekün mala bağladı
bilim yok ilim yok sanat yok araştırma yok varsa yoksa tik tok mik tok yazık bu ülkeye eskiden nesilden umutluyduk şimdi ne nesilden ne hükümetten
Bu uygulama tamamen bazı gerzek kızların sonucu... Şarkıya göre popo sallamaları ve bu görselleri bedavaya getirip reklam olarak kullanan tiktok dünya üzerinde köşeyi döndü... İnsanlar hala bu duygu sömürücü pis uygulamayı kullanmaya devam ediyor ya hayret verici gerçekten.
@tugay_bakir_2019 onlar için izlensinler yeter kardeşim ne edep var ne karakter
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