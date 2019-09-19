Bir anda kontrolden çıktı!

Olay, Macaristan’ın Vac şehrinde meydana geldi. Yüzlerce öğrencinin gözü önünde yapılan tatbikatta, otoparkta bulunan yanan bir aracı söndürmeye gelen itfaiye aracı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 3 itfaiye görevlisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı itfaiye görevlilerin durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi. (DHA)
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