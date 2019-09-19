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Bir anda kontrolden çıktı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 19.09.2019 07:25 | Son Güncelleme

Macaristan’da yangın söndürme tatbikatı sırasında, alevlere müdahaleye giden itfaiye aracı kontrolden çıkarak devrildi. 3 itfaiye görevlisinin yaralandığı kaza anı, izleyicilerin kameralarına yansıdı.

Olay, Macaristan’ın Vac şehrinde meydana geldi. Yüzlerce öğrencinin gözü önünde yapılan tatbikatta, otoparkta bulunan yanan bir aracı söndürmeye gelen itfaiye aracı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 3 itfaiye görevlisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı itfaiye görevlilerin durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi. (DHA)

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Macaristan tatbikat itfaiye

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