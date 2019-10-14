Mynet Trend

Bir anda kontrolden çıktı! Korkunç

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 14.10.2019 13:49 | Son Güncelleme

Denizli’de sürücüsünün alkollü iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Abdullah K., idaresindeki 06 BL 7400 plakalı otomobil kontrolden çıkarak evlerin önünde park halinde olan 20 ABB 451, 20 AJF 02, 64 DY 828 ve 20 ABA 323 otomobillere çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kontrolden çıkan aracın büyük bir hızla park halinde araçlara çarpıp savurması, ardından bina önünde dekor amaçlı koyulan saksılara çarparak yol ortasında durması yer alıyor.

Kaza sonrası büyük panik yaşanırken, sesi duyarak evlerinden dışarı çıkan araç sahipleri ise gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu. Bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Abdullah K. ile araçta bulunan Fatih K. ve Dilan M. ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, kazanın gerçekleştiği saatlerde sokağın boş olması olası bir faciayı önledi. Kazada araçlarda meydana gelen maddi hasarın ise binlerce lira olduğu öğrenildi.(İHA)

PARTNERAnnesinin izinde!Annesinin izinde!
Teröristlerin geri çekilme anları böyle görüntülendiTeröristlerin geri çekilme anları böyle görüntülendi
İzmirli gençten ABD'lileri hayran bırakan teklifİzmirli gençten ABD'lileri hayran bırakan teklif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli kaza otomobil

En Çok Okunan Trend Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Soruyu bilemeyince...

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Soruyu bilemeyince...

Sürpriz evlilik! Sosyal medyadan duyurdu: "Yüz bin kere evet"

Sürpriz evlilik! Sosyal medyadan duyurdu: "Yüz bin kere evet"

Böylesi görülmedi! Aracını görünce şoke oldu

Böylesi görülmedi! Aracını görünce şoke oldu

10 kişilik aile en yapılmayacak şeyi yaptı!

10 kişilik aile en yapılmayacak şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çatı kadından atlayan kadını, polis böyle kurtardı

Çatı kadından atlayan kadını, polis böyle kurtardı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

14 yaşındaki kızın feci sonu!

14 yaşındaki kızın feci sonu!

Kız öğrenciye dayak! Sosyal medyada tepki yağdı

Kız öğrenciye dayak! Sosyal medyada tepki yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resulayn'da teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi

Teröristlerin geri çekilme anları böyle görüntülendi

Hızlı trende sürpriz teklif!

İzmirli gençten ABD'lileri hayran bırakan teklif

Van'da gasp edilen malzamaleri paylaşamayan şahıslar, polisin önünde çatıştı

Polislerin gözü önünde böyle çatıştılar

Malatya'da iş yerini basan saldırganlar adeta terör estirdi

Korku dolu anlar! İş yerini basıp adeta terör estirdiler

Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Nefes kesen anlar! Gerçeğini aratmadı

Diyarbakır'da feci kaza! Ölümden saniyelerle kurtuldu

Ölümden saniyelerle kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.