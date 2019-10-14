Bir anda kontrolden çıktı! Korkunç

Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Abdullah K., idaresindeki 06 BL 7400 plakalı otomobil kontrolden çıkarak evlerin önünde park halinde olan 20 ABB 451, 20 AJF 02, 64 DY 828 ve 20 ABA 323 otomobillere çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kontrolden çıkan aracın büyük bir hızla park halinde araçlara çarpıp savurması, ardından bina önünde dekor amaçlı koyulan saksılara çarparak yol ortasında durması yer alıyor.

Kaza sonrası büyük panik yaşanırken, sesi duyarak evlerinden dışarı çıkan araç sahipleri ise gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu. Bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Abdullah K. ile araçta bulunan Fatih K. ve Dilan M. ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, kazanın gerçekleştiği saatlerde sokağın boş olması olası bir faciayı önledi. Kazada araçlarda meydana gelen maddi hasarın ise binlerce lira olduğu öğrenildi.(İHA)

