Rockstar Games'in yeni açık dünya oyunu Grand Theft Auto 6'nın piyasaya sürülmesiyle birlikte geliştirme aşamasındaki neredeyse her oyunun GTA 6 ile karşılaştırılması kaçınılmaz hale geldi. The Witcher ve Cyberpunk serilerinin geliştiricisi CD Projekt Red de gelecekteki oyunlarının GTA 6 ile nasıl kıyaslanacağına ilişkin sorularla karşı karşıya.

Finansal sonuçlar toplantısında konuşan CD Projekt Red eş CEO'su Michał Nowakowski, GTA 6'nın şirketin geliştirmekte olduğu The Witcher 4 ve Cyberpunk 2 üzerindeki etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

HEDEF: NEREDEYSE HER YÖNÜYLE GELİŞTİRİLMİŞ BİR THE WITCHER 4

GTA 6'yı incelediklerini ve oyun ile 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5 arasındaki farkları gördüklerini belirten Nowakowski, The Witcher 4 hakkında şu ifadeleri kullandı:

"The Witcher 3 ile The Witcher 4 arasında benzer bir sıçrama olacağına inanıyoruz. Aradan 11 yıl geçti. The Witcher 4'ün görsel açıdan çok daha iyi olması ve oyunun neredeyse her yönüyle geliştirilmesi için çalışıyoruz. Dolayısıyla evet, The Witcher 3 ile The Witcher 4 arasında çok ama çok daha büyük bir sıçrama yapmamızı beklemelisiniz."

Nowakowski, GTA 6'nın piyasaya sürülmesinin şirketin The Witcher 4 ve Cyberpunk 2'ye yönelik hedeflerini değiştirmediğini de vurguladı. Yönetici, GTA 6 gibi yapımların oyunlarda ne kadar etkileyici işlere imza atılabileceğini gösterdiğini ve geliştiricilerine birçok açıdan ilham verdiğini söyledi.

THE WITCHER 4'ÜN BÜTÇESİ MUHTEMELEN GTA 6'NINKİ KADAR BÜYÜK OLMAYACAK

Geliştirme bütçesinin 1 milyar doları aştığı öne sürülen GTA 6 üzerinden bütçe konusuna da değinen Nowakowski, CD Projekt Red'in gelecek oyunlarının geliştirme süreçlerinin bütçeden ziyade hırslar doğrultusunda şekillendiğini belirtti.

"Bütçeleri önemsemediğimizi söylemiyorum. Önemsiyoruz. Rockstar'ın da önemsediğinden oldukça eminim. Ancak bu tür oyunları, harcamak istediğim para miktarı kesin olarak budur ve bunun dışına çıkarsak işimiz biter düşüncesiyle geliştiremezsiniz. Bunlar hırs odaklı geliştirme süreçleri ve para da önemli. Bütçelerin sınırsız olduğunu söylemiyoruz. Açıkçası bu yaklaşımımız GTA 6'nın piyasaya sürülmesiyle değişmedi; zaten her zaman böyleydi."

GTA 6'nın lansmanından çıkardıkları derslere de değinen Nowakowski, geniş kitlelere ulaşmak için çekirdek oyuncu kitlesinin dışına çıkılması gerektiğini ve CD Projekt Red'in geçmişte bunu başardığını ifade etti. Şirketin oyunlarının farklı olduğunu ve farklı bir yaklaşım gerektirdiğini belirten yönetici, geniş kitlelere ulaşmayı ve bilinirliği artırmayı kritik önemde gördüklerini söyledi.

THE WITCHER 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Witcher 4'ün 2028 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Cyberpunk 2 için ise henüz bir çıkış dönemi açıklanmadı.

Kaynak: Polygon