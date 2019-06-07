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Bir anda oldu! Bunu hiç düşünmediler

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.06.2019 11:09 | Son Güncelleme

Çin'de bir oto tamirhanesinde yaşanan ilginç olay güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın önünde duran iki çalışan hiç hesap edemedikleri bir anda yere serildi.

Çin'de bir oto tamirhanesi kamerasına yansıyan olayın görüntüleri akılalmaz anları anbean gösterdi. Ayakta bekleyen iki işçi önlerindeki aracın hareket etmesiyle bir anda yere serildi.

Çin'den milyonlarca kişinin izlediği bu video viral olarak tüm dünyaya yayıldı. Aracın sürücüsü gaza bastığı anda, iki işçinin üzerinde durduğu döşeme hareket etti. İlk bakışta kimsenin ne olduğunu anlamadığı olay anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
çin tamirhane otomobil

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