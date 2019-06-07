Bir anda oldu! Bunu hiç düşünmediler

Çin'de bir oto tamirhanesi kamerasına yansıyan olayın görüntüleri akılalmaz anları anbean gösterdi. Ayakta bekleyen iki işçi önlerindeki aracın hareket etmesiyle bir anda yere serildi.

Çin'den milyonlarca kişinin izlediği bu video viral olarak tüm dünyaya yayıldı. Aracın sürücüsü gaza bastığı anda, iki işçinin üzerinde durduğu döşeme hareket etti. İlk bakışta kimsenin ne olduğunu anlamadığı olay anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

