Bir anda sırra kadem basmıştı! TRT 1 eski sunucusu Erhan Çelik şimdi ne yapıyor?

44 yaşındaki ünlü gazeteci Erhan Çelik, 6 Ekim 2017'de, ana haberleri sunduğu TRT 1 ekranlarından ani bir kararla istifa ederek sevenlerini şaşırtmıştı. Erhan Çelik'in yeni kanalı vatandaşlar tarafından merak edilirken, Çelik ekranlara uzun bir ara vermeyi seçti.

ERHAN ÇELİK ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Yazarlığa soyunan Erhan Çelik, sunuculuğu bıraktıktan sonra Karanlık Çarşamba isimli bir kitap kaleme alarak, Türkiye'de infial yaratan suikastlerin genellikle çarşamba gününe denk gelmesine dair görüşlerini okurla paylaştı.

Maslak'ta bir etkinlik alanı olan Nobel Expo'nun kuruculuğunu da üstlenen Erhan Çelik, ayrıca bir reklamcılık şirketinde başkanlık yapıyor.

Nobel Expo'da gerçekleşen davet ve seminerlerde konuşmacı olan Çelik, birçok uluslararası marka ile işbirliği yapıyor.

2016 yılında Gülben Ergen ile olan 2 yıllık evliliğini sonlandıran Erhan Çelik, 2019 yılında Doktor Özlem Gültekin ile dünyaevine girmişti.

Çift, mutlu aile pozlarını Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

ERHAN ÇELİK KİMDİR?

Erhan Çelik, 2 Eylül 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Üniversitede işletme bölümünde okuyan sunucu, Polatlı televizyonunda haber sunarak gazeteciliğe adım attı.

1996 yılında TGRT Ankara Haber Bürosu'nda gece muhabirliği yaptı. Ardından Show TV Ankara Haber Bürosu'nda çalıştı. 2002 yılında Kanal 7'ye geçti ve burada 7 yıl çalıştı. 2013'te Habertürk'te çalışmaya başladı.

Show TV'de Basın Kulübü programının ve Ana Haber Bülteni'nin sunuculuğunu üstlendi. 2014'te Habertürk Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2015 yılında Habertürk'ten ayrıldı. 27 Temmuz 2016'da TRT 1'e geçti ve Ana Haber sundu. Ancak 6 Ekim 2017'de TRT 1'deki görevini bıraktı.





