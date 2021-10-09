MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir anda sırra kadem basmıştı! TRT 1 eski sunucusu Erhan Çelik şimdi ne yapıyor?

Bir anda sırra kadem basmıştı! TRT 1 eski sunucusu Erhan Çelik şimdi ne yapıyor?

09.10.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında ana haber sunuculuğu yaptığı TRT 1 ekranlarından ayrılan ünlü sunucu Erhan Çelik, uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Bir dönem Gülben Ergen ile yaşadığı fırtınalı evlilikle de adından söz ettiren Çelik, kariyer yolculuğuna bambaşka bir yön verdi.

Bir anda sırra kadem basmıştı! TRT 1 eski sunucusu Erhan Çelik şimdi ne yapıyor?

44 yaşındaki ünlü gazeteci Erhan Çelik, 6 Ekim 2017'de, ana haberleri sunduğu TRT 1 ekranlarından ani bir kararla istifa ederek sevenlerini şaşırtmıştı. Erhan Çelik'in yeni kanalı vatandaşlar tarafından merak edilirken, Çelik ekranlara uzun bir ara vermeyi seçti.

ERHAN ÇELİK ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Yazarlığa soyunan Erhan Çelik, sunuculuğu bıraktıktan sonra Karanlık Çarşamba isimli bir kitap kaleme alarak, Türkiye'de infial yaratan suikastlerin genellikle çarşamba gününe denk gelmesine dair görüşlerini okurla paylaştı.

Mesleği bırakıp ortadan kaybolmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor?

Maslak'ta bir etkinlik alanı olan Nobel Expo'nun kuruculuğunu da üstlenen Erhan Çelik, ayrıca bir reklamcılık şirketinde başkanlık yapıyor.

Mesleği bırakıp ortadan kaybolmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor?

Nobel Expo'da gerçekleşen davet ve seminerlerde konuşmacı olan Çelik, birçok uluslararası marka ile işbirliği yapıyor.

Sunuculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni mesleği şaşırttı!

2016 yılında Gülben Ergen ile olan 2 yıllık evliliğini sonlandıran Erhan Çelik, 2019 yılında Doktor Özlem Gültekin ile dünyaevine girmişti.

Sunuculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni mesleği şaşırttı!

Çift, mutlu aile pozlarını Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sunuculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni mesleği şaşırttı!

ERHAN ÇELİK KİMDİR?

Erhan Çelik, 2 Eylül 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Üniversitede işletme bölümünde okuyan sunucu, Polatlı televizyonunda haber sunarak gazeteciliğe adım attı.

Sunuculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni mesleği şaşırttı!

1996 yılında TGRT Ankara Haber Bürosu'nda gece muhabirliği yaptı. Ardından Show TV Ankara Haber Bürosu'nda çalıştı. 2002 yılında Kanal 7'ye geçti ve burada 7 yıl çalıştı. 2013'te Habertürk'te çalışmaya başladı.

Sunuculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni mesleği şaşırttı!

Show TV'de Basın Kulübü programının ve Ana Haber Bülteni'nin sunuculuğunu üstlendi. 2014'te Habertürk Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2015 yılında Habertürk'ten ayrıldı. 27 Temmuz 2016'da TRT 1'e geçti ve Ana Haber sundu. Ancak 6 Ekim 2017'de TRT 1'deki görevini bıraktı.

Sunuculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni mesleği şaşırttı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğündeGözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde
Koronavirüs aşısıyla dikkat çeken araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlarının oranı yüzde 14Koronavirüs aşısıyla dikkat çeken araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlarının oranı yüzde 14
Yeni projesi belli oldu! İşte partneri...Yeni projesi belli oldu! İşte partneri...
Anahtar Kelimeler:
Show TV TRT 1 Gülben Ergen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

Ünlü sanatçı kalçasını göstermek için canlı yayında masaya atladı

Ünlü sanatçı kalçasını göstermek için canlı yayında masaya atladı

Mezarlıkta gizemli olay! Ekipler harekete geçti

Mezarlıkta gizemli olay! Ekipler harekete geçti

Trans bireyin sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Trans bireyin sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

Boşanma kararı sonrası keyfi yerinde

Boşanma kararı sonrası keyfi yerinde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.