Mynet Trend

Bir anlık hata hepsini tuzla buz etti

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.03.2019 08:35 | Son Güncelleme

Rusya'da gerçekleşen bir etkinlikte görevli garson, bardaklardan yapılan kuleyi bir anlık hatası nedeniyle yerle bir etti. Büyük emeğin sonunu saniyeler içinde yok eden adam hayatının şokunu yaşarken katılımcılar da olaya gülerek karşılık verdi.

Rusya'da bir garson, yaklaşık 400 bardaktan oluşan 8 katlı kuleyi bir anlık hatası yüzünden yerle bir etti. Saniyeler içinde çöken kule, bir etkinlik sırasında gerçekleşirken, orada bulunan kişiler olayı gülerek izledi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polislerRüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
Otoyolu birbirine kattıOtoyolu birbirine kattı
Hayran kalacaksınız!Hayran kalacaksınız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rusya kadeh bardak Hata Garson kule

En Çok Okunan Trend Haberler

İşkenceden kurtulmak için çamaşır suyu içmiş!

İşkenceden kurtulmak için çamaşır suyu içmiş!

Liseli gencin öfkesi ortalığı kan gölüne çevirdi!

Liseli gencin öfkesi ortalığı kan gölüne çevirdi!

Athena Gökhan'dan Bakan Soylu’nun sözlerine tepki

Athena Gökhan'dan Bakan Soylu’nun sözlerine tepki

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun'u şaşırtan sonuç!

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun'u şaşırtan sonuç!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otoyoldaki köpeği yakalamak için her şeyi yaptılar

Otoyolu birbirine kattı

Çizimleriyle sokak hayvanlarının karnını doyuruyor

Hayran kalacaksınız!

İşsiz genç bunalıma girip intihara kalkıştı

İntihar etmemesi için çok yalvardı: Ben bir anneyim...

Sosyal medyada yeni akım: Üçgen dansı

Sosyal medyada yeni akım

Sonunda bunu da gördük: Örümcek ısırığı tadında acı sos

Sonunda bunu da gördük: Örümcek ısırığı tadında!

Sürüyü yolun karşısına geçirmek için trafiği durduran hindi

Sürü için trafiği durdurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.