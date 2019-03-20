Bir anlık hata hepsini tuzla buz etti

Rusya'da bir garson, yaklaşık 400 bardaktan oluşan 8 katlı kuleyi bir anlık hatası yüzünden yerle bir etti. Saniyeler içinde çöken kule, bir etkinlik sırasında gerçekleşirken, orada bulunan kişiler olayı gülerek izledi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

