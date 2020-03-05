Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları kimler? Ünlü oyuncular okuma provasında buluştu!

Çekimlerine çok yakında başlanacak dizinin okuma provalarında ilk kez bir araya gelen oyuncuların, neşeli ve enerjik tavırları objektife de yansıdı.



Mehmet Aslantuğ, Özge Özberk, Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan’ın yanı sıra Pamir Pekin, Deniz Barut, Engin Benli, Didem İnselel, Gökçe Özyol, Burak Demir, Onuryay Evrentan, Ümmü Putgül, Ayça İnci, İsmail Düvenci, Hamit Demir, Mina Derman, Deniz Ertürk, Koray Elibol, Ilgaz Kaya ve Alihan Türkdemir gibi birbirinden çok sevilen isimlerin yer alacağı dizide, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve çocuğu için her şeyi yapabilecek bir annenin dramı ele alınacak.

Senaryosunu Özlem Atasoy ile Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı, senaryo danışmanlığını Ahmet Yurdakul’un, genel yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun, yönetmenliğini ise Filiz Gülmez Pakman’ın yaptığı ve Filipinler’de büyük başarıyla yayınlanan “A Mother’s Guilt” dizisinin uyarlaması için şimdiden nefesler tutuldu.

MEHMET ASLANTUĞ YENİ ROLÜYLE ŞAŞIRTACAK

Limon Film/Hayri Aslan’ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Özlem Atasoy ile Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı, senaryo danışmanlığını Ahmet Yurdakul’un yaptığı, yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu ile Filiz Gülmez Pakman’ın oturacağı ve Filipinler’de büyük başarıyla yayınlanan “A Mother’s Guilt” dizisinin uyarlaması olan dramada başarılı oyuncu, “Sadri” karakterine hayat verecek.