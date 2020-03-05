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Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları kimler? Ünlü oyuncular okuma provasında buluştu!

DİZİ HABERLERİ  | 05.03.2020 22:38 | Son Güncelleme

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ ile Özge Özberk'in olacağı, Fox TV'de yayınlanacak olan Bir Annenin Günahı dizisi için hazırlıklar başladı. Limon Film/Hayri Aslan’ın yapımcılığını üstlendiği, kod adı Bir Annenin Günahı olan, FOX’un yeni dizisinin okuma ve kostüm provaları geçtiğimiz gün İstanbul Balmumcu’da gerçekleştirildi.

Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları kimler? Ünlü oyuncular okuma provasında buluştu!

Çekimlerine çok yakında başlanacak dizinin okuma provalarında ilk kez bir araya gelen oyuncuların, neşeli ve enerjik tavırları objektife de yansıdı.

Bir Annenin Günahı Okuma Provası (5)
Mehmet Aslantuğ, Özge Özberk, Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan’ın yanı sıra Pamir Pekin, Deniz Barut, Engin Benli, Didem İnselel, Gökçe Özyol, Burak Demir, Onuryay Evrentan, Ümmü Putgül, Ayça İnci, İsmail Düvenci, Hamit Demir, Mina Derman, Deniz Ertürk, Koray Elibol, Ilgaz Kaya ve Alihan Türkdemir gibi birbirinden çok sevilen isimlerin yer alacağı dizide, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve çocuğu için her şeyi yapabilecek bir annenin dramı ele alınacak.

Bir Annenin Günahı Okuma Provası (6)

Senaryosunu Özlem Atasoy ile Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı, senaryo danışmanlığını Ahmet Yurdakul’un, genel yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun, yönetmenliğini ise Filiz Gülmez Pakman’ın yaptığı ve Filipinler’de büyük başarıyla yayınlanan “A Mother’s Guilt” dizisinin uyarlaması için şimdiden nefesler tutuldu.

Bir Annenin Günahı Okuma Provası (1)

Bir Annenin Günahı Okuma Provası (3)

MEHMET ASLANTUĞ YENİ ROLÜYLE ŞAŞIRTACAK

Limon Film/Hayri Aslan’ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Özlem Atasoy ile Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı, senaryo danışmanlığını Ahmet Yurdakul’un yaptığı, yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu ile Filiz Gülmez Pakman’ın oturacağı ve Filipinler’de büyük başarıyla yayınlanan “A Mother’s Guilt” dizisinin uyarlaması olan dramada başarılı oyuncu, “Sadri” karakterine hayat verecek.

Mehmet Aslantuğ (2)

Çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkacak oyuncu, yine tüm dikkatleri üzerine toplayacak.

ÖZGE ÖZBERK, BİR ANNENİN GÜNAHI'NDA HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Bir Annenin Günahı'nda kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve çocuğu için her şeyi yapabilecek bir annenin dramı ele alınacak. Özge Özberk ise Suna adlı anne karakterine hayat verecek.
Özge Özberk

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