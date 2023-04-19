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Bir ay boyunca her gün hamburger yiyerek diyet yaptı! Görenler inanamadı... “Yaza hazırım”

19.04.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki Lizzy High sosyal medyada fitness paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine geçmeyi başardı. Fenomen isim son olarak sosyal medyada yaza özel olarak hazırladığı diyetiyle gündeme geldi. 30 gün boyunca hamburger yediğini ve fit görüntüsünü koruduğunu gösteren fenomen ismin gönderisi kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Bir ay boyunca her gün hamburger yiyerek diyet yaptı! Görenler inanamadı... “Yaza hazırım”

Kuzey Londra’da yaşayan 22 yaşındaki fitness fenomeni ilginç diyeti sayesinde sosyal medyada gündem yarattı. 110 binden fazla takipçisi bulunan High, insanların herhangi bir kısıtlama olmadan forma kalmalarına yardımcı olmasıyla tanınıyor. Son olarak hamburger diyetiyle yaza hazırlanan High’in paylaşımı katı yaz diyetlerine resmen meydan okudu.

“İNSANLARA GÖSTERMEK İSTEDİM”

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İnsanlara belirli yiyeceklerden korkmamaları gerektiğini anlattığı paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken High, “Hayatımın büyük bir çoğunluğunu kendimi daha iyi hissetmek için katı diyetler yaparak geçirdim. Sonunda ise daha kötü hissettim. Bu yüzden yaz boyunca tüm fitness normalarına aykırı olan katı diyetlere savaş açmaya karar verdim. Hedefleriniz için çalışırken her gün sevdiğiniz yiyecekleri gerçekten yiyebileceğinizi insanlara göstermek istiyorum. Spor yaparak istediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Sadece içeriğinde ufak birkaç sağlıklı dokunuş yapmanız gerekir” dedi.

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sosyal medya Fitness hamburger

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