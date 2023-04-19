Adını internete yazdığında çıkan sonuçlara inanamadı! “Varlığını bile bilmediğim müstehcen fotoğraflar buldum”

Avustralya’da yaşayan Noelle Martin isimli bir kadın henüz 18 yaşındayken internette adını arattığında varlığından bile haberi olmadığı fotoğraflara rastladı. Sosyal medya hesaplarından alınan masum fotoğrafların yetişkin film yıldızlarının vücutlarına yerleştirildiğini iddia eden Martin sahte pozları için dava açtı. Şu anda 28 yaşında olan Martin teknolojinin gelişimiyle birlikte bu tür durumların daha fazla yaşanabileceği konusunda insanları uyarıyor. 2018 yılında Avustralya’da rıza dışı mahrem görüntüleri suç sayan yasaların reformunu başarıyla yardımcı oldu.

“ÖMÜR BOYU SÜRECEK BİR TACİZ BİÇİMİ”

News.com.au’ya deneyimi hakkında konuşan Noelle, “Bu kaçamayacağız bir şey. Çünkü ömür boyu sürecek bir taciz biçimi. Sizi, adınızı ve imajınızı kötüye kullanıyorlar. Bir sürü pornografik site fotoğraflarıma rastladım. Bu durum hayatımın birçok alanında etkili oldu. Tamamen benden habersiz bir şekilde yapılan bu eylemin sonuçlarını ben üstlenmek zorunda kaldım” dedi.