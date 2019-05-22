Bir ay boyunca her gün kefir içti, bakın neler oldu

Kefirin sağlık açısından dolu faydası olduğunu her yerde okuyoruz. Bunların hepsi doğru ve kefir sayesinde Tibetliler 100 seneden fazla yaşıyorlar. Ama marketlerde satılan kefirin evde yapılan kefirle alakası yok.

İşte bu yazıda evde nasıl kefir yapabileceğiniz göstereceğiz. Ev yapımı kefir hazırlamak için öncelikle bir süzgece ihtiyacınız var. Sonra kefir tanelerini plastik süzgece koyup suyunun süzülmesi için bir gece bekletmeniz gerek. Sabah kefir tanelerini soğuk suyla durulayın. Süt ve süt tortularının tamamen temizlenmesi için iyice duruladığınıza emin olun.

Ev yapımı kefir hazırlamak için öncelikle bir süzgece ihtiyacınız var. Sonra kefir tanelerini plastik süzgece koyup suyunun süzülmesi için bir gece bekletmeniz gerek. Sabah kefir tanelerini soğuk suyla durulayın. Süt ve süt tortularının tamamen temizlenmesi için iyice duruladığınıza emin olun.

Kefir tanelerinin hepsi iyice yıkandığında, cam bir kavanoza koyun ve üzerlerine oda sıcaklığına getirilmiş tatlı inek veya keçi sütü dökün.

Sonra kefir tanelerinin üzerini bir bezle örtün ve karanlık bir yerde en az 24 saat bekletin. 24 saat sonunda kefiri süzüp için. Bu 30 günlük deneyi gerçekleştiren kişi sadece bir haftanın sonunda;

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