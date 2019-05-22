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Bir ay boyunca her gün kefir içti, bakın neler oldu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.05.2019 15:11 | Son Güncelleme

Kefir taneleri sağlığımız için faydalı, süper bir besin kaynağıdır. Sadece 4 hafta boyunca her gün bir bardak içerek hayatınızda büyük değişiklikler yapabilirsiniz.

Bir ay boyunca her gün kefir içti, bakın neler oldu

Kefirin sağlık açısından dolu faydası olduğunu her yerde okuyoruz. Bunların hepsi doğru ve kefir sayesinde Tibetliler 100 seneden fazla yaşıyorlar. Ama marketlerde satılan kefirin evde yapılan kefirle alakası yok.

İşte bu yazıda evde nasıl kefir yapabileceğiniz göstereceğiz. Ev yapımı kefir hazırlamak için öncelikle bir süzgece ihtiyacınız var. Sonra kefir tanelerini plastik süzgece koyup suyunun süzülmesi için bir gece bekletmeniz gerek. Sabah kefir tanelerini soğuk suyla durulayın. Süt ve süt tortularının tamamen temizlenmesi için iyice duruladığınıza emin olun.

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Ev yapımı kefir hazırlamak için öncelikle bir süzgece ihtiyacınız var. Sonra kefir tanelerini plastik süzgece koyup suyunun süzülmesi için bir gece bekletmeniz gerek. Sabah kefir tanelerini soğuk suyla durulayın. Süt ve süt tortularının tamamen temizlenmesi için iyice duruladığınıza emin olun.

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Kefir tanelerinin hepsi iyice yıkandığında, cam bir kavanoza koyun ve üzerlerine oda sıcaklığına getirilmiş tatlı inek veya keçi sütü dökün.

Sonra kefir tanelerinin üzerini bir bezle örtün ve karanlık bir yerde en az 24 saat bekletin. 24 saat sonunda kefiri süzüp için. Bu 30 günlük deneyi gerçekleştiren kişi sadece bir haftanın sonunda;

Pantolonlarının beline çok daha rahat olduğunu ve 3. haftanın sonunda karnınız çok daha inceldiğini gördü. Üstelik bir ayın sonunda tam 3 kilo kaybetti.


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