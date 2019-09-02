Bir ay boyunca her gün mango yemenin 5 muazzam faydası

Sağlıklı beslenmenin anahtarı olarak kabul edilen meyve, hem lezzetli hem de şifacı bir meyve. Öyle ki düzenli tüketerek birçok sağlık problemini ortadan kaldırabilirsiniz.

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Mango, yüksek antioksidan içeren bir besindir. Yapılan araştırmalar mangonun içerdiği polifenoller sayesinde kolon, meme, akciğer ve prostat kanseri riskini azaltır.

KOLESTEROLÜ DENGELER

Kolesterol seviyelerini azaltabilen yüksek seviyelerde C vitamini, lif ve pektin içerir . Mango ayrıca, vücudumuzun su kullanma şeklini düzenleyen potasyum-sodyum dengesinin kritik bir parçası olan bir çok potasyum içerir. Ve elbette, mangolar da çok fazla su içerir. Bu, düzenli tüketimin yüksek kolesterolün sonucu olan dehidrasyonu önlemeye yardımcı olabileceği anlamına gelir.

Kanser hücrelerinin asidik ortamları tercih ettiğini biliyoruz , bu yüzden vücudun pH'ını alkaliye doğru yönlendirmek için yapabileceğiniz her şey ölümcül hastalığın gelişme şansını azaltmaya yardımcı olabilir. İşte bu noktada mango oldukça önemli bir besin kaynağıdır.