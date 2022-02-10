Bir Baba Hindu filmi konusu nedir? Bir Baba Hindu filmi oyuncuları kimlerdir?

Bir Baba Hindu filminin yönetmenliğini ve senaryosunu aynı zamanda filmde olan ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın üstlenmiştir. Bir Baba Hindu filmi konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılıyor. Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Bir Baba Hindu filmi, 2016 yılında vizyona giren komedi türünde olan bir Türk yapımıdır. İşte Bir Baba Hindu oyuncuları ve merak edilenler...
Kimseye acımayan bir mafya babası olan Fadıl, günün birinde Hint yoga öğretmeni Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, yoga eğitimi verirmek için Fadıl'ın malikanesine gelir ve malikanede birden kaçırılır. Fadıl bu durumun ardından en yakın arkadaşı Hulusi'yi de yanına alarak sevdiği kızın peşinden Hindistan'a gider. Gundhi'yi kurtarmak için Hindistan'a kadar gelen Fadıl'ın işi hiç kolay değildir.
Sermiyan Midyat
Burak Satıbol
Nicole Faria
Şafak Sezer
Zeynep Kankonde
Hakan Akın
Füsun Demirel
Ayhan Taş
Osman Alkaş
Begüm Öner
Muhittin Korkmaz
Bülent Kayabaş
Hintli bir güzele aşık olan mafya babasınınn hikayesinin anlatıldığı Bir Baba Hindu filminin sahnelerinin bir bölümü İstanbul'da bir bölümü de Hindistan'da çekilmiştir.
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