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Bir bacağının ağırlığı tam 7 kilo! Bir gören bir daha baktı... “Bana ucube diyorlar”

06.02.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Maun Geter, bacaklarından birinin ağırlığını 7 kilo civarında olduğunu söyledi. Eskiden hakkındaki olumsuz yorumlardan dolayı kendisini gizlemeyi seçtiğini belirten Geter, şimdilerde ise sosyal medyadan büyük bir gururla dış görüntüsünü paylaşıyor.

Bir bacağının ağırlığı tam 7 kilo! Bir gören bir daha baktı... “Bana ucube diyorlar”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Maun Geter isimli bir genç bir kadın dış görüntüsündeki farklılığı keşfettikten sonra hayatının zorlaştığını itiraf etti. Diğer insanların sürekli olarak eleştirilerine maruz kalmanın kendisini yorduğunu belirten Geter, “Kendimi artık saklamak istemiyorum. İnsanlar bana ucube diyorlar. Ancak onların fikirlerinin ucube olduğunu düşünüyorum. Bana bu hastalığı şeytanın bulaştırdığını söylüyorlar. Şifacılarla çalışmam gerektiğini söylüyorlar” dedi.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

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Uzun süredir lenfödem hastalığıyla mücadele eden Geter, sol bacağında biriken sıvı nedeniyle dış görüntüsünde farklılık olduğunu ifade etti. Hastalığının tedavisinin bulunmadığını ve doğumdan sonraki dönemde doktorlar tarafından erkenden teşhis edildiğini belirten Geter, bacağındaki biriken sıvunun fizik tedavi ve lenfatik drenaj masajlarıyla hafifletilebildiğini söyledi.

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Sosyal medyadan kendisini saklamama fikrinin iyi hissettirdiğini söyleyen Geter, “En büyük hayalim model olmaktı. Ama sürekli olarak ‘İnsanlar beni neden çeksin’ diye düşünüyordum. Bu hayalimi sosyal medya sayesinde gerçekleştirdim. Lenföde için farkındalık yaratmak adına paylaşımlar yapıyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya lenfödem

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