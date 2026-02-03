Piyasadan silinme noktasına geldi: Kahverengi yumurtalar süpermarket raflarından kayboluyor

Marketlerde artık kahverengi yumurta bulmak giderek zorlaşıyor. Yerel üreticiler ve satış noktaları, daha çok beyaz yumurtaları satışa çıkarmaya başladı. Bunun temel nedeni ise beyaz yumurtaların ekonomik ve çevresel avantajlar sağlaması olarak gösteriliyor.

Alman yumurta üreticileri birliğinin başkanı Henner Schönecke'ye göre, beyaz tavukların yumurtladığı beyaz yumurtalar daha uzun ömürlü ve daha üretken hayvanlardan elde ediliyor, bu da üretim maliyetlerini düşürüyor.

Kümes hayvancılığı ekonomisti Peter van Horne, beyaz yumurta tavuklarının yılda daha fazla yumurta verdiğini ve daha az yem tükettiğini belirtiyor. Bu özellikler, üreticiler için hem maliyet hem de sürdürülebilirlik açısından avantaj sağlıyor.

Tüketiciler arasında kahverengi yumurtaların 'daha doğal veya hayvan dostu' olduğuna yönelik bir algı bulunsa da, bu algının geçmişte serbest dolaşan tavuklardan kaynaklandığı ifade ediliyor. Günümüzde hem beyaz hem de kahverengi yumurtalar benzer kalite standartlarına sahip.

Perakende zincirleri de bu trendi destekliyor. Şirketler, bu tercihle sera gazı emisyonunu azaltma hedeflerine katkı sağladıklarını belirtiyor.

Yerel tavuk üreticileri birlikleri ise, marketlerin beyaz yumurtalara yönelmesinin piyasa talepleri doğrultusunda gerçekleştiğini, üreticilerin tüketici talebine göre ürün arzı yaptığını söylüyor.