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Bir bu eksikti: Twitter’da büyük güvenlik açığı keşfedildi!

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, endişe verici bir duyuru yaptı. Twitter Gizlilik Blogu’nda bir açıklama yayınlayan Twitter, Android için Twitter uygulamasında zararlı bir güvenlik açığı keşfedildiğini açıkladı.

Bir bu eksikti: Twitter’da büyük güvenlik açığı keşfedildi!

Twitter son zamanlarda popülerliği düşse de değerli bir kullanıcı kitlesi tarafından takip edilen ve kullanılan bir mecra. Bu mecrayı kullanan insanlar, gündeme dair yeni bilgiler almayı veya biraz eğlenceli tweet’ler okuyarak biraz olsun gülümsemeyi düşünüyor. Ancak artık insanlar Twitter’a girerken bir şeyi daha düşünmek zorundalar; o da güvenlik.

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TWİTTER GÜVENLİK AÇIĞI İLE KARŞI KARŞIYA

Twitter, Gizlilik Blogu’nda bir açıklama yayınladı. Yayınladığı açıklamasında Twitter’ın Android uygulamasında zararlı bir güvenlik açığı keşfettiklerini duyuran Twitter, söz konusu açık edeniyle herkese açık olmayan kullanıcı bilgilerine erişim sağlanabileceğini söyledi. Twitter’ın dediğine göre söz konusu güvenlik açığı, Twitter’ın Android uygulamasına kötü amaçlı kod eklemeye izin veriyor. Böylece, kodu yerleştiren kişiler tarafından Twitter profiliniz kolaylıkla kontrol edilebiliyor, sizin adınıza tweet’ler atılabiliyor ve DM gönderimi yapılabiliyor.

TWİTTER ANDROİD KULLANICILARI İÇİN ÖNLEM ALDI

Twitter söz konusu güvenlik açığına ise belirli önlemler almış. Bu önlemlerden birisi ise Android için Twitter uygulamasının bazı sürümlerinde ortaya çıkan uyarı mesajları. Twitter, bu uyarı mesajları ile güvenlik açığından etkilenmiş bazı kullanıcılara ne yapılması gerektiği konusunda yardımcı oluyor. İşin ilginç tarafı ise iPhone ya da diğer bir deyiş ile iOS kullanıcılarının söz konusu açıktan etkilenmemesi. (iOS kullanıcıları tam burayı okurken rahat bir nefes alabilir) iOS kullanıcılarının ‘’şimdilik’’ söz konusu güvenlik açığı için bir şey yapması gerekmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Twitter android güvenlik açığı iPhone iOS uygulama sosyal medya

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