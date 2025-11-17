Bir çanta dolusu para ve ziynet eşyası: Hepsi çöpten çıktı! Temizlik görevlileri geri dönüp sahibini aradı

Olay, gece saatlerinde, Talaytepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Kayapınar Belediyesi’nde görevli temizlik görevlileri, çöp aracına boşaltılan konteynerde para ve ziynet eşyalarının bulunduğu poşeti fark etti.

SAHİBİ BULUNDU

Ekipler, durumu amirlerine bildirip torbanın sahibini bulmak için çöp topladıkları alana geri döndü.

Araştırma sonucu, poşetin pazarcılık yapan kişiye ait olduğu belirlendi.

Poşet sahibine teslim edildi, aile ise görevlilere davranışından dolayı teşekkür etti.

MÜDÜRLÜK AÇIKLAMADA BULUNDU

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pazarcılık yapan yurttaşımız, içinde tüm birikimi olan torbayı eve getiriyor. Eşi fark etmeyip çöpe atıyor ve çöpü dışarı çıkarıyor. Arkadaşlarımız çöp konteynerine boşaltırken fark ediyor ve daha sonra sahibine teslim ediyorlar" denildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır