Bir daha nasıl yazılır, bir daha yazımı nasıl olmalıdır? Bir daha ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Toplum içerisinde en çok karıştırılan ve yanlış kullanılan kelimelerden biri de bir daha kelimesidir. İkinci kez ve bir kez daha anlamına gelen bir daha kelimesi Türkçe yazım kurallarına göre cümle içerisinde yazım yanlışı ve cümle içerisinde anlam bozukluğu olmaması açısından belirli kurallar çerçevesinde yazılmalıdır. Birleşik kelimeler var olan yazım kuralları doğrultusunda yazılırlar ve bu kurallar dâhilinde yazılmazlarsa yazım yanlışlarına neden olurlar.

Bir daha kelimesi Türkçe yazı dili içerisinde ayrı şekilde yazılmaktadır. Bir daha TDK sözlüğünde "ikinci kez, yeniden, tekrar, asla" gibi anlamlarına gelir ve cümle içerisinde zarf görevinde kullanılır. Bir birleşik kelime olan bir daha yazımı TDK tarafından belirlenmiş olan yazım kurallarına göre yazılmalıdır. Bu noktada sıkça sorulan "Bir daha ayrı mı yazılır?" sorusuna evet demek mümkündür. Bir daha kelimesi ayrı yazılan birleşik kelimelerden birisidir. Kelimenin "birdaha" ya da "bidaha" şeklinde yazılması yanlıştır.

Bir daha doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

En çok kullanılan kelimelerden biri olan bir daha kelimesi cümle içerisindeki anlam bozukluğuna ve yazım hatasına neden olmayacak şekilde kullanıldığında ayrı yazılmaktadır. Türkçe yazı dilinde bir daha kelimesi bitişik bir şekilde kullanılamaz. Bitişik şekilde kullanılması dil hatasına neden olmaktadır. Bu nedenle "Bir daha bitişik mi yazılır?" sorusuna "hayır" cevabını vermek mümkündür. TDK ve Türk Dil Kılavuzuna göre bu kelimenin doğru yazımı ‘bir daha’ şeklinde yazılmaktadır. Bir daha kelimesinin kullanımı dışında ‘birdaha’ veya ‘bidaha’ şeklindeki gibi birleşik kelime kullanımları yoktur. Bu kelimesinin birleşik yazımı sonucunda ise cümle içerisinde hem anlamda bozulma hemde yazım yanlışı olacaktır. Türkçe yazı dilinde bir daha kelimesinin birleşik yazımı yoktur. Doğru yazım şekli ayrı bir şekilde kullanılmasıdır. Bir daha yazımı ile ilgili örnekler: