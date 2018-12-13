YEMEK

Bir daha yemek istemeyeceksiniz! Her sabah poğaça yemek sağlığımızı bakın nasıl tehdit ediyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.12.2018 10:35 | Son Güncelleme

Özellikle hafta içi çoğumuz, kahvaltıyı geçiştirip poğaça, simit gibi hamur işi tüketerek güne başlıyoruz. Ancak yediğiniz bir adet poğaça hiç de masum değil sevgili okur. Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, kahvaltıda her gün poğaça tüketenlere ciddi açıklamalarda bulunuyor. Siz de kahvaltıyı bu şekilde geçiştirenlerdenseniz bahsedeceğimiz sorunları bir an önce öğrenmelisiniz!

Bir daha yemek istemeyeceksiniz! Her sabah poğaça yemek sağlığımızı bakın nasıl tehdit ediyor

Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, “Eğer 2 ay boyunca her sabah poğaça yerseniz tam 2 buçuk kilo yağ kütlesini vücudunuza eklemiş olacaksınız. Bir poğaçanın vücudumuzun yakması için tempolu 7 bin 500 adım atmamız gerekiyor” dedi.

poğaça

Bir tane poğaça için 7 bin 500 adım atmak gerekiyor

Bir adet poğaçanın 450 kalori olduğunu altını çizen Çelakıl, “Her gün işe gidiyoruz ve her sabah işe giderken ne yazık ki, kendimize vakit ayırmayarak bir pastaneden poğaça alıp işe gidebiliyoruz. Ve bu bize çok pratik gelebiliyor. Bir adet poğaça 450 kalori içermekte. Oysa biz evimizden işe giderken yanımızda 5 zeytin, bir yumurta, küçük bir dilim peynir, domates, salatalık, bir dilim esmer ekmek götürdüğümüzde aslında poğaçayla aynı kaloriyi alabilme şansımız var.

simir

Aynı zamanda bedenimize zarar vermemiş oluruz. Bir poğaça yediğimizde çok hareket etmek zorundayız. Alınan kalitesiz besin örüntüsü bedenimize oldukça zarar verecek. Vücudumuzun bir tane poğaçayı yakması için tempolu 7 bin 500 adım atmamız gerekiyor” dedi.

Sabah işe, okula gidenler için hızlı ve pratik şekilde hazırlanan kahvaltılıklar

Mandalinalı yulaflı kahvaltı

mandalina

İhtiyacınız olan malzemeler;

1/4 su bardağı kuru meyveli yulaf

1/3 su bardağı süt

1/4 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı marmelat/ reçel

1 çay kaşığı bal

1/4 su bardağı mandalina dilimi
Mandalina hariç tüm malzemeleri geceden kavanozda karıştırıp sabaha kadar bekletin ve uyanınca mandalinaları ekleyin. 3 gün boyunca dolapta bekletebilirsiniz. Soğuk yiyin.

Kakaolu, muzlu, yulaflı kahvaltı

kakao

İhtiyacınız olan malzemeler;

1/4 su bardağı yulaf

1/3 su bardağı süt

1/4 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı bal

1/4 su bardağı dilimlenmiş muz
Geceden kavanoza yulaf, süt, yoğurt, kakao ve balı ekleyip iyice karıştırın. Ardından açıp muzları ekleyin ve buzdolabına atın. 2 gece boyunca buzdolabında bekletirseniz tadı çok daha güzel olacaktır. Kesinlikle soğuk soğuk tüketin.

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