Bir daha yemek istemeyeceksiniz! Her sabah poğaça yemek sağlığımızı bakın nasıl tehdit ediyor

Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, “Eğer 2 ay boyunca her sabah poğaça yerseniz tam 2 buçuk kilo yağ kütlesini vücudunuza eklemiş olacaksınız. Bir poğaçanın vücudumuzun yakması için tempolu 7 bin 500 adım atmamız gerekiyor” dedi.
Bir adet poğaçanın 450 kalori olduğunu altını çizen Çelakıl, “Her gün işe gidiyoruz ve her sabah işe giderken ne yazık ki, kendimize vakit ayırmayarak bir pastaneden poğaça alıp işe gidebiliyoruz. Ve bu bize çok pratik gelebiliyor. Bir adet poğaça 450 kalori içermekte. Oysa biz evimizden işe giderken yanımızda 5 zeytin, bir yumurta, küçük bir dilim peynir, domates, salatalık, bir dilim esmer ekmek götürdüğümüzde aslında poğaçayla aynı kaloriyi alabilme şansımız var.
Aynı zamanda bedenimize zarar vermemiş oluruz. Bir poğaça yediğimizde çok hareket etmek zorundayız. Alınan kalitesiz besin örüntüsü bedenimize oldukça zarar verecek. Vücudumuzun bir tane poğaçayı yakması için tempolu 7 bin 500 adım atmamız gerekiyor” dedi.
Mandalinalı yulaflı kahvaltı
İhtiyacınız olan malzemeler;
1/4 su bardağı kuru meyveli yulaf
1/3 su bardağı süt
1/4 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı marmelat/ reçel
1 çay kaşığı bal
1/4 su bardağı mandalina dilimi
Mandalina hariç tüm malzemeleri geceden kavanozda karıştırıp sabaha kadar bekletin ve uyanınca mandalinaları ekleyin. 3 gün boyunca dolapta bekletebilirsiniz. Soğuk yiyin.
Kakaolu, muzlu, yulaflı kahvaltı
İhtiyacınız olan malzemeler;
1/4 su bardağı yulaf
1/3 su bardağı süt
1/4 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı kakao
1 çay kaşığı bal
1/4 su bardağı dilimlenmiş muz
Geceden kavanoza yulaf, süt, yoğurt, kakao ve balı ekleyip iyice karıştırın. Ardından açıp muzları ekleyin ve buzdolabına atın. 2 gece boyunca buzdolabında bekletirseniz tadı çok daha güzel olacaktır. Kesinlikle soğuk soğuk tüketin.
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