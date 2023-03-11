MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Bir de benden duyun istedim' diyerek açıkladı! Fatih Portakal Sözcü TV ile anlaştı '20 Mart akşamı kimselere randevu vermeyin'

'Bir de benden duyun istedim' diyerek açıkladı! Fatih Portakal Sözcü TV ile anlaştı '20 Mart akşamı kimselere randevu vermeyin'

11.03.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önemli bir gelişmeyi duyurdu. Sözcü TV ile anlaştığını açıklayan Portakal, 20 Mart akşamı itibarıyla Ana Haber Bülteni ile izleyicilerin karşısında olacağını söyledi. Portakal, "Güzel olacak diye düşünüyorum" ifadelerini de kullandı.

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık bir aydır kapalı devre yayın yapan ve 1 Mart'ta resmen izleyicilerle buluşan Sözcü TV'de Yılmaz Özdil ile ilgili yaşanan gelişmenin ardından önemli bir gelişme daha oldu. Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medyadan açıklama yaparak Sözcü TV ile anlaştığını ve 20 Mart akşamı Ana Haber Bülteni'nde izleyicilerin karşısına çıkacağını duyurdu.

"UMARIM GÜZEL OLACAK, NE DERSİNİZ?"

Gazeteci Fatih Portakal "Her başlangıcın öncesinde biten bir hikaye vardır, demiş birisi. Umarım güzel olacak ne dersiniz? YouTube yayınlarına da devam merak etmeyin." notuyla bir video paylaştı.

f2

"BİR DE BENDEN DUYUN İSTEDİM! EVET, SÖZCÜ TV İLE ANLAŞTIK"

Videoda Portakal "Herkese merhaba. Bir de benden duyun istedim. Evet Sözcü TV ile anlaştık. 20 Mart akşamı Ana Haber'de sizlerle birlikte olacağız. Bir İstanbul bir kez daha, belki yapmakta fayda var bilmiyorum. Güzel olacak diye düşünüyorum. Ana Haber ile karşınızda olacağım akşam saatlerinde. Tabii her zamanki bültenimizi yapacağız, Türkiye'nin haberlerini paylaşacağız. En önemlisi de konuşacağız. Yani konuşturan ve konuşacağımız bir bülten olacak. Umarım güzel olacak. Güzel de bir yol olacak diye düşünüyorum. Ben de diyorum ki o zaman sizlere, 20 Mart akşamı kimselere randevu vermeyin. Sözcü TV'de Ana Haber'de birlikte olalım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, var olun." dedi.

Sözcü gazetesinden ayrıldığını açıkladı! Sözcü gazetesinden ayrıldığını açıkladı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akasya Durağı’nın manken Merve’si son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldıAkasya Durağı’nın manken Merve’si son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı
Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaştı! Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaştı!
Yarı çıplak pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktüYarı çıplak pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktü
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal sözcü tv sosyal medya söyledi

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı’nın dikkat çeken Ali Babacan planı!

Millet İttifakı’nın dikkat çeken Ali Babacan planı!

Ehliyet affı resmen yasalaştı: Binlercesi iade edilecek...

Ehliyet affı resmen yasalaştı: Binlercesi iade edilecek...

Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaştı!

Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaştı!

Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinde kaldığı çadır görüntülendi!

Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinde kaldığı çadır görüntülendi!

İtalyan spor spikeri dekoltesiyle takipçilerini mest etti

İtalyan spor spikeri dekoltesiyle takipçilerini mest etti

Depremlerden sonra oluştu: Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Turkuaz mavisi...

Depremlerden sonra oluştu: Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Turkuaz mavisi...

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.