'Bir de benden duyun istedim' diyerek açıkladı! Fatih Portakal Sözcü TV ile anlaştı '20 Mart akşamı kimselere randevu vermeyin'

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık bir aydır kapalı devre yayın yapan ve 1 Mart'ta resmen izleyicilerle buluşan Sözcü TV'de Yılmaz Özdil ile ilgili yaşanan gelişmenin ardından önemli bir gelişme daha oldu. Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medyadan açıklama yaparak Sözcü TV ile anlaştığını ve 20 Mart akşamı Ana Haber Bülteni'nde izleyicilerin karşısına çıkacağını duyurdu.

"UMARIM GÜZEL OLACAK, NE DERSİNİZ?"

Gazeteci Fatih Portakal "Her başlangıcın öncesinde biten bir hikaye vardır, demiş birisi. Umarım güzel olacak ne dersiniz? YouTube yayınlarına da devam merak etmeyin." notuyla bir video paylaştı.

"BİR DE BENDEN DUYUN İSTEDİM! EVET, SÖZCÜ TV İLE ANLAŞTIK"

Videoda Portakal "Herkese merhaba. Bir de benden duyun istedim. Evet Sözcü TV ile anlaştık. 20 Mart akşamı Ana Haber'de sizlerle birlikte olacağız. Bir İstanbul bir kez daha, belki yapmakta fayda var bilmiyorum. Güzel olacak diye düşünüyorum. Ana Haber ile karşınızda olacağım akşam saatlerinde. Tabii her zamanki bültenimizi yapacağız, Türkiye'nin haberlerini paylaşacağız. En önemlisi de konuşacağız. Yani konuşturan ve konuşacağımız bir bülten olacak. Umarım güzel olacak. Güzel de bir yol olacak diye düşünüyorum. Ben de diyorum ki o zaman sizlere, 20 Mart akşamı kimselere randevu vermeyin. Sözcü TV'de Ana Haber'de birlikte olalım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, var olun." dedi.