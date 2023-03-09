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Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesinden ayrıldığını açıkladı! Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü duyurmuştu...

09.03.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Sözcü TV'den ayrıldığını duyuran gazeteci Yılmaz Özdil, son olarak yaptığı paylaşımda Sözcü gazetesinden ayrıldığını açıkladı. Özdil paylaşımında "Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım" ifadelerini kullandı. Özdil önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü de duyurmuştu.

Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesinden ayrıldığını açıkladı! Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü duyurmuştu...

Sözcü TV'den ayrıldığını açıklayan gazeteci Yılmaz Özdil, yeni bir açıklama daha yaptı. Yılmaz Özdil bu kez Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar...

"SÖZCÜ GAZETESİNDE BURAYA KADAR..."

Yılmaz Özdil paylaşımında ayrılık kararını şu sözlerle açıkladı:

"Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın."

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"KILIÇDAROĞLU TELEFON ETTİ! KONUŞTUK, TEŞEKKÜR EDERİM"

Gazeteci Yılmaz Özdil, geçtiğimiz günlerde yaklaşık bir aydır kapalı devre yayın yapan ve 1 Mart'ta resmen izleyicilerle buluşan Sözcü TV'deki görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Özdil daha sonra bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü açıklamıştı. Özdil paylaşımında "Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu lütfedip telefon etti, Chp ve medya üzerine konuştuk, kendisine yürekten teşekkür ederim, neler konuştuğumuzu şu anda anlatacak bir televizyon ekranına sahip değilim, bir gün anlatabilme imkanım olduğunda cümleten anlatırım." ifadelerini kullanmıştı.

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