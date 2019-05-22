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Bir de böyle deneyin! Faydasını o zaman göreceksiniz

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

Doğal zeytinyağı ve kuru incir sağlığınız için mucizeler yaratıyor. Bu ikili kıyı bölgelerinde kullanılan şifalı bir reçete. İşte etkilerinden faydalanmak isteyenler için detayları...

Bir de böyle deneyin! Faydasını o zaman göreceksiniz

Mide rahatsızlığı, hemoroid, yüksek kolesterol, kabızlık ve astım gibi birçok sağlık problemine şifacı olan zeytinyağlı kuru incir, alternatif tıbbın en etkili tariflerinden. Son derece şifalı olan incir meyvesini tüketirken aşırıya kaçmamak gerekiyor çünkü kalori oranı diğer meyvelere oran yüksek. Düzenli ve limitli tüketildiğinde;

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İncir lif bakımından zengindir ve bu sayede sindirim sistemi için oldukça yararlıdır. Bağırsak hareketlerini düzenler.

Bilim insanlarına göre günde 2 tane kuru incir tüketerek vücuttaki antioksidan kalkanını güçlendirebilirsiniz.

içinde bulunan C vitamini, cilt yapısını güçlendirerek daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur.

Sabahları bulantı yaşıyorsanız bunun için zeytinyağlı kuru incir yiyebilirsiniz. İncir içinde bulunan B6 vitamini bulantıları kesmeye yarar.

Böbrek taşı tedavisinde etkilidir.

Astım ve bronşit rahatsızlığı olanlara zeytinyağlı incir tavsiye edilir.

Zeytinyağlı incir karışımı nasıl hazırlanır?

Malzemeler:
50 adet kuru incir
Doğal zeytinyağı
Büyük cam kavanoz

Hazırlanışı:
İncirleri büyük bir cam kavanozun içine koyun.
Ardından kavanozu doldurana kadar saf zeytinyağını kavanoza ekleyin.
Kavanozun ağzını kapatın. 40 gün boyunca karanlık bir yerde bekletin. Böylelikle incirler zeytinyağını emecek.
40 günün sonunda her sabah aç karnına her gün bir adet yiyin. Etkilerini en kısa sürede göreceksiniz.


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