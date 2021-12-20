Bir de patlıcanlı deneyin: Patlıcanlı tane tane pilav tarifi

Hem gözünüzü hem karnınızı doyuracak bir tarif arayışındaysanız patlıcanlı pilav tam bu tanımlara uygun bir yemek. Yapımı pratik, kalorisi az ve hafif, bir o kadar da kalabalık sofralara renk katacak kurtarıcı bir lezzet. Yanına yapacağınız cacık ve yeşil salatayla birlikte sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Hazırsanız yalnızca 1 saatinizi ayırarak hazırlayabileceğiniz tarifimize geçelim.
MALZEMELER
2 su bardağı baldo pirinç
3 adet patlıcan
2 orta boy soğan
1 adet domates (rendelenmiş)
Yarım çay bardağı zeytinyağı (Tereyağı da olabilir)
2 su bardağı su
2 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı yenibahar
1 tutam nane
1 çay kaşığı tarçın
KIZARTMAK İÇİN
HAZIRLANIŞI
Patlıcanların kabuklarını kalın çizgili (alacalı) şekilde soyun ve küpler halinde doğrayın.
Doğradığınız patlıcanları yaklaşık 30 dakika tuzlu suda bekletin. (Böylece patlıcanın acısını alabilirsiniz)
Sonrasında patlıcanları süzün ve tamamen suyunun gittiğinden emin olun.
Yağını ve tuzunu eklediğiniz patlıcanları kızgın yağda kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havluya alarak fazla yağını çektirin.
Bu arada başka bir kapta pirincinizi ıslatın ve 20 dakika bekletin.
Nişastasından arınan pirincin suyunu süzün.
Artık pilavın pişme aşamasına geçebiliriz. Soğanları küp küp doğrayın. Zeytinyağı veya tereyağında kavurun.
Rendelenmiş domatesleri de ekleyerek kavurmaya devam edin.
Suyunu süzdüğünüz pirinçleri de dahil ederek pirinçler tane tane olana kadar kavurun.
Şeker ve tuzu ekleyerek kavurmaya devam edin.
Kavrulan pirinçlere kızarttığınız patlıcanları da ilave ederek karıştırın.
Tüm baharatları ekleyerek kaynar suyu dökün.
Pilavı önce yüksek ateşe alın, kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Pilav pişince üzerine kağıt havlu sererek kapağını kapatın ve 15 dakika boyunca dinlenmeye bırakın.
Patlıcanlı pilav servise hazır.
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