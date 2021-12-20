Bir de patlıcanlı deneyin: Patlıcanlı tane tane pilav tarifi

Hem gözünüzü hem karnınızı doyuracak bir tarif arayışındaysanız patlıcanlı pilav tam bu tanımlara uygun bir yemek. Yapımı pratik, kalorisi az ve hafif, bir o kadar da kalabalık sofralara renk katacak kurtarıcı bir lezzet. Yanına yapacağınız cacık ve yeşil salatayla birlikte sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Hazırsanız yalnızca 1 saatinizi ayırarak hazırlayabileceğiniz tarifimize geçelim.

PATLICANLI PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

3 adet patlıcan

2 orta boy soğan

1 adet domates (rendelenmiş)

Yarım çay bardağı zeytinyağı (Tereyağı da olabilir)

2 su bardağı su

2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tutam nane

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı zerdeçal

KIZARTMAK İÇİN

1 çay bardağı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI