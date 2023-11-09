Bir Derdim Var'ın Nilüfer'i Birce Akalay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Birce Akalay kaç kere evlendi? Oynadığı diziler!

Birce Akalay, yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Bir Derdim Var dizisinde Nilüfer'i, Mert Fırat ise Savcı Ömer karakterini canlandırıyor. Burak Müjdeci'nin yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosu ise Yekta Torun'a ait. Bir Derdim Var dizisinin senaryo ekibinde Deniz Gürlek de bulunuyor. İlk bölümüyle bu akşam Kanal D izleyicisi ile buluşacak dizi için heyecan dorukta. İşte, Bir Derdim Var'ın Nilüfer'i Birce Akalay'ın hayatı ve biyografisi...

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Birce Akalay 19 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'da doğan Birce Akalay, 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümündeki lise eğitimini okul ikincisi olarak tamamladı.

Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümünü kazanan Akalay, üçüncü sınıftayken okulu bırakarak konservatuvar tiyatro için hazırlanmaya başladı.

Yaş itibarıyla yirmi yaşını geçtiği için devlet konservatuvarı için şansını kaybeden Akalay, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünü kazandı ve eğitimini orada tamamladı. 2004 yılında Miss Turkey yarışmasında 3. seçilerek Türkiye'yi Miss Europe'ta temsil etti.

2007 yılında Kader dizisindeki "Lamia" karakteriyle ilk kez başrol oldu ve televizyon dünyasına adım attı.

Aynı yıl Senin Uğruna dizisinde rol aldı. 2008 yılında Son Ders: Aşk ve Üniversite filmiyle sinemaya da giriş yaptı.

2009 yılında Alayına İsyan ve Kış Masalı dizilerinde rol aldıktan sonra asıl çıkışını Yer Gök Aşk adlı diziyle 2010 yılında yaptı.

3 yıl boyunca başrol "Havva" karakterini canlandırdı. 2013 yılında Ben Onu Çok Sevdim dizisinde "Ayhan Aydan" karakterine hayat verdi.

2014-2015 yılları arasında Küçük Ağa, 2015-2016 arasında Evli ve Öfkeli, 2016-2017 arasında Hayat Bazen Tatlıdır ve 2017-2018 arasında Siyah Beyaz Aşk dizilerinde rol aldı.

2018 yılının sonlarına doğru Ağlama Anne dizisinde rol aldıktan sonra 1 yıl boyunca herhangi bir yapımda rol almadı. Bu sırada Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı ve Benimle Söyle programında baş jüri üyesi olarak yer aldı.

2020 yılında Star TV'de yayınlanan Babil dizisinde başrol karakteri "İlay"ı canlandırdı. FOX'un 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan ve 16 Ekim 2021 tarihinde final yapan Son Yaz dizisinde 2. sezondan itibaren "Sare Akay" karakterini canlandırdı.

Akalay, ayrıca tiyatro sahnelerinde de kendini göstermektedir. 2017-2019 yılları arasında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde "Hürmüz" karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında Keşanlı Ali Destanı oyununda "Zilha" rolüne hayat vermiştir.

Birce Akalay birçok yapımda rol almıştır.

BİR DERDİM VAR'IN YILDIZI BİRCE AKALAY'IN OYNADIĞI DİZİLER

2007 Kader

2007 Senin Uğruna

2009 Alayına İsyan

2009 Kış Masalı

2010-2013 Yer Gök Aşk

2013-2014 Ben Onu Çok Sevdim

2014 Böyle Bitmesin

2014-2015 Küçük Ağa

2015-2016 Evli ve Öfkeli

2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır

2017-2018 Siyah Beyaz Aşk

2018 Ağlama Anne

2020 Babil

2021 Son Yaz

2023- Bir Derdim Var

BİRCE AKALAY KAÇ KEZ EVLENDİ?

Birce Akalay 2011'de meslektaşı Murat Ünalmış ile evlendi. Çift 2012 yılında ayrıldı. Ünlü oyuncu 2014 yılında oyuncu ve yönetmen Sarp Levendoğlu ile dünyaevine girdi. Bu evlilik ise 2017 yılında sona erdi.





