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Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın iddialı tarzıyla dikkat çekti

31.05.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süreyya Yalçın Instagram sayfasını aktif kullanan isimlerden. Uzun süredir Amerika'da yaşayan sosyetik güzel, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda zayıflığı ile dikkat çekiyor.

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın iddialı tarzıyla dikkat çekti

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren 37 yaşındaki Süreyya Yalçın, şu sıralar Florida'daki hayatından sık sık kesitler yayınlıyor.

Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle özel hayatını takipçilerinin beğenisine sunan Yalçın, bunlara bir yenisini daha ekledi.

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Derin yırtmaçlı bir elbiseyle objektiflerin karşısına geçen Süreyya Yalçın’ın bu imajı binlerce beğeni aldı. Yalçın'ın yüzündeki değişiklik ise "photoshop mu yapıyor?" dedirtti.

Lüks bir malikanede yaşayan Süreyya Yalçın, eşiyle birlikte Miami sahillerinde kullanacakları bir sürat teknesi satın almıştı.

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2 MİLYON 500 BİN TL!

Sürat teknesine 300 bin dolar (2 milyon 500 bin TL) ödeyen 37 yaşındaki Yalçın, şimdilerde yeni teknesinde Miami sahillerinde tur atıyor.

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Instagram
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