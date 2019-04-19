Bir doğa harikası! Tuz Gölü'ne yoğun ilgi

Aksaray, Konya ve Ankara illerinin ortasında yer alan, Lut Gölü'nden sonra dünyanın ikinci tuzluluk oranına sahip olan Tuz Gölü, hafta sonu havaların ısınması ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.
Çeşitli hastalıklara şifa olduğu için çıplak ayakları ile tuzlu suya giren vatandaşlar, bu sırada beyaz bir doğa harikası üzerinde vakit geçiriyor.
Gün batımını görüntülemek isteyen profesyonel fotoğrafçılar ile anın fotoğrafını çekmek isteyen ziyaretçilere Tuz Gölü, eşsiz görüntüler yakalama fırsatı sunuyor.
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