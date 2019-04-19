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Bir doğa harikası! Tuz Gölü'ne yoğun ilgi

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 19.04.2019 08:56 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli göllerinden biri olan ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan Tuz Gölü, doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bir doğa harikası! Tuz Gölü'ne yoğun ilgi

Aksaray, Konya ve Ankara illerinin ortasında yer alan, Lut Gölü'nden sonra dünyanın ikinci tuzluluk oranına sahip olan Tuz Gölü, hafta sonu havaların ısınması ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

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Çeşitli hastalıklara şifa olduğu için çıplak ayakları ile tuzlu suya giren vatandaşlar, bu sırada beyaz bir doğa harikası üzerinde vakit geçiriyor.

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Gün batımını görüntülemek isteyen profesyonel fotoğrafçılar ile anın fotoğrafını çekmek isteyen ziyaretçilere Tuz Gölü, eşsiz görüntüler yakalama fırsatı sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tuz Gölü turist

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