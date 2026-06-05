Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bir dönem kuraklığın sembolüydü: Şimdi taşma noktasına geldi

Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve 2022 yılından bu yana su seviyesi yüzde 1’lerde seyreden 4 Eylül Barajı, bu yıl taşma noktasına geldi. Barajda yaşanan değişim, dron kamerasına yansıdı.

Bir dönem kuraklığın sembolüydü: Şimdi taşma noktasına geldi

Tüm yurtta olduğu gibi Sivas’ta da kış ve ilkbahar ayları yoğun yağışlı geçti. Son yılların en çok kar ve yağmur yağışının yaşandığı kentte birçok baraj ve gölet doldu. Kent genelindeki 22 baraj ve göletin 11’i tam kapasite dolarken diğerleri de yüzde 90 oranında doldu.

Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılaması için 1996 yılında inşa çalışmaları başlayan 2004 yılında hizmete alınan 4 Eylül Barajı 2022 yılında yaşanan kuraklıktan etkilenmişti. Yaşanan kuraklıkla birlikte su seviyesinin yüzde 1’e düştüğü baraja Pusat-Özen Barajı’ndan hat çekilerek su takviyesi yapılmıştı.

Bir dönem kuraklığın sembolüydü: Şimdi taşma noktasına geldi 1

Doluluk oranı 2024 yılında yüzde 1,20’ye ulaşan baraj geçtiğimiz yıl ise yüzde 1,90 seviyesini görmüştü. Bu yılki yoğun yağışlarla birlikte barajdaki su seviyesi taşma noktasına ulaştı. Baraj yatağının genişlemesiyle birlikte çevresindeki ağaçlar su altında kaldı. 4 Eylül Barajı’nın yıllar içerisindeki değişimi dron kamerasına yansıdı.

Bir dönem kuraklığın sembolüydü: Şimdi taşma noktasına geldi 2

"ŞU AN ÇOK İYİ DURUMDA"

Barajdaki bu doluluğun sevindirici olduğunu ifade eden Osman Akdoğan, "Barajın doluluk oranı sanırım yüzde yüze ulaştı. Şu an çok iyi durumda daha önce bir iki kez gelmiştim, çoğu yer boş durumdaydı. Şu an barajlarımız dolu yağışlardan dolayı su konusunda artık kimsenin bir şikâyeti yok" dedi.

Bir dönem kuraklığın sembolüydü: Şimdi taşma noktasına geldi 3

Barajdaki değişimi takip ettiğini söyleyen Mustafa Höyük, "4 Eylül barajı baya dolmuş durumda. Ben buraya devamlı geliyorum. Önceden ileri kısımlara kadar gidiyorduk şimdi dolu olduğundan gidemedik. Manzarayı izleyerek pikniğimizi yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’nin en büyük krater gölü: Görenler unutamıyor!Türkiye’nin en büyük krater gölü: Görenler unutamıyor!
Derede altın peşindeler! Hobileri gelir kapısı olduDerede altın peşindeler! Hobileri gelir kapısı oldu

Anahtar Kelimeler:
kuraklık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

AK Partili Rümeysa Eker tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

AK Partili Rümeysa Eker tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Reha Muhtar'ın tabutu başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

Reha Muhtar'ın tabutu başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.