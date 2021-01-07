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Bir dönem sona erdi! Caillou ekranlara veda etti

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 07.01.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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Bir dönem sona erdi! Caillou ekranlara veda etti

Yaklaşık 25 yıllık çizgi seri Caillou ekranlara veda etti.

Ülkemizde de çok sayıda küçük hayranı olan çizgi dizi Caillou, yaklaşık 25 yıl sonra ekranlara veda etti.

Caillou yapımcısı olan Public Broadcasting Service, maceranın sona erdiğini açıkladı.

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Public Broadcasting Service, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda, vedaların sadece yeniliklere "Merhaba" demek için olduğunu aktardı.

Çocukların Caillou'yu çok sevdiklerinin farkında olduklarını söyleyen şirket, ailelerin çocuklarıyla iletişim halinde olmaları, empati kurmaları, dizinin bitişinin iyi yanlarına odaklanılması gerektiğini söylüyor.

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