Bir dönem sona erdi! Caillou ekranlara veda etti

Ülkemizde de çok sayıda küçük hayranı olan çizgi dizi Caillou, yaklaşık 25 yıl sonra ekranlara veda etti.

Caillou yapımcısı olan Public Broadcasting Service, maceranın sona erdiğini açıkladı.

Public Broadcasting Service, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda, vedaların sadece yeniliklere "Merhaba" demek için olduğunu aktardı.

Çocukların Caillou'yu çok sevdiklerinin farkında olduklarını söyleyen şirket, ailelerin çocuklarıyla iletişim halinde olmaları, empati kurmaları, dizinin bitişinin iyi yanlarına odaklanılması gerektiğini söylüyor.

