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Bir dönem tesettüre girince çok konuşuldu! Niran Ünsal son haliyle yıllara meydan okuyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.09.2024 09:55
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Bir dönem tesettüre girince çok konuşulan ve güçlü sesiyle tanınan Niran Ünsal artık gözlerden uzak yaşıyor. Sahnelere devam eden şarkıcı son haliyle dikkat çekti.

Bir dönem tesettüre girince çok konuşuldu! Niran Ünsal son haliyle yıllara meydan okuyor

Gerçek adı Fatma Uludan Canevi olan Niran Ünsal bir dönem sık sık adından söz ettiriyordu.

Uzun süre Peker Açıkalın ile beraberliğiyle anılan Niran Ünsal özel hayatı kadar güçlü sesiyle de dikkat çekiyordu. Bir süre tesettüre giren ünlü şarkıcı Niran Ünsal o dönem kısa süre sonra ticari olarak büyük kayıplar yaşadığını belirterek yeniden başını açmıştı.

Ünsal, işlerin yolunda gitmediğini, peruk takmanın da çare olmadığını belirterek saçlarını yeniden açma kararı aldığını söylemişti.

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Ünsal, "Kapanmak benim hayatımda aldığım önemli karardı ama kapanarak sanatçı olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi bir kayıp yaşadık. Çoğu insan mağdur oldu ben yılda 80 konser veriyordum" demişti.

O dönemde oldukça gündem olan Niran Ünsal artık sessiz sedasız bir hayat sürüyor. Sahnelerine devam eden Ünsal sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Yıllara meydan okuyan şarkıcıyı görenler "Bu ne güzellik bacım", "41 kere maşallah" yorumlarında bulundu.

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