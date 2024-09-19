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  4. A101'e Philips televizyon, Arzum elektrikli süpürge geliyor! İşte 19 Eylül 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e Philips televizyon, Arzum elektrikli süpürge geliyor! İşte 19 Eylül 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
18.09.2024 16:10
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Alışveriş listeleriniz hazırsa A101'in 19 Eylül 2024 Perşembe tarihli A101 Aldın Aldın Kataloğu'ndan ihtiyaçlarınıza en uygun indirimli ürünleri seçmeye başlayabilirsiniz. A101 kampanyalarını heyecanla bekleyen alışveriş tutkunları için A101 alışveriş broşürünü içeriğimizde bir araya getirdik, neler var neler yok merak ediyorsanız işte detaylar...

A101'e Philips televizyon, Arzum elektrikli süpürge geliyor! İşte 19 Eylül 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101, 19 Eylül 2024 Perşembe tarihli A101 Aldın Aldın Kataloğu'nu yayınlandı. Bu haftaki A101 aktüel ürünler broşüründe en dikkat çekenler elektronik ürünler oldu. Philips televizyondan Arzum elektrikli süpürgeye, Samsung mikrodalga fırından Schafer blender setine her ihtiyaca uygun ürünlere katalogta yer veren A101'de yine yok yok! A101 Aktüel Ürünler Kataloğu'nu keşfe çıkmak ve indirimli alışverişin keyfini yaşamak isterseniz acele edin.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Televizyon, elektrikli süpürge, kulaklık, mikrodalga, küçük ev aletleri ve dahası!

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Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Philips'ten Xiaomi'ye en sevilen markaların televizyonları burada.

İndirimdeki çay makinelerini burada bulabilirsiniz.

Ünlü markaların dikkat çeken elektrikli süpürge modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

Samsung, Vestel, Arsus... Onlarca markanın favori mikrodalga fırınlarına buradan göz atabilirsiniz.

Mutfak araç gereçleri de indirimde

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Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Çok satan mutfak ürünleri burada!

İndirimdeki pratik mutfak gereçlerini görmek için buraya tıklayın.

4.0 Çekme Karavan 239.000 TL ve 3.6 Çekme Karavan 209.000 TL!

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Volta marka elektrikli bisiklet, ATV ve elektrikli mopedler ile motosiklet aksesuarları A101'de!

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Sizin için ulaşım kategorisinde seçtiklerimiz

Tüm bisiklet ve bisiklet aksesuarlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Bütün koruyucu motosiklet ekipmanlarını burada bulabilirsiniz.

Gıda ürünlerinde de indirimler var

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Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Atıştırmalıklar, temel gıda ürünleri ve dahasını buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde dip fiyatlar!

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Sizin için sağlık ve kişisel bakım kategorilerinde seçtiklerimiz

Selpak'tan Familia'ya kaliteli yapılarıyla öne çıkan kağıt havlu modelleri burada.

Kirlerden kolayca kurtulmanızı sağlayacak sprey temizleyicilerde avantajlı fiyatlar var. Buradan göz atabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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